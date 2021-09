El presidente de las Agrupaciones Unidas del gremio taxista del Estado de Aguascalientes (AUGTEA), Óscar Romo Delgado, solicitó a la Coordinación de Movilidad y a la Dirección de Transporte Público a ser ordenados y ágiles en el proceso de revisión documental de sus unidades, y de igual modo llamó a los concesionarios para dar mantenimiento a sus vehículos de cara a la revisión físico-mecánica.

Al mismo tiempo, pidió tolerancia a los primeros concesionarios que habrán de presentarse esta semana para cumplir con este requisito ante la autoridad estatal, en el sentido de que no hubo suficiente tiempo para integrar determinada documentación como acudir ante un notario público para certificar la licencia de conducir de los choferes.

Consideró que este requisito de la licencia de conducir notariada es algo complicado, por la rotación de este personal en este gremio. De ahí la petición de que pueda existir una simplificación en determinada documentación.

El dirigente de la AUGTEA aseveró que siempre será lo mejor que el gremio taxista y la Coordinación de Movilidad tengan en orden a estos prestadores de servicio, porque así lo marca la Ley de Movilidad, y aunque el aviso de la Revista fue rápido, apenas unos días para enterar a todos los involucrados, se hará el mejor esfuerzo para que se avance con agilidad.

Asimismo, Óscar Romo Delgado llamó a todos los concesionarios a ponerse activos y no esperar a que se le acerque la fecha de revisión documental, hay que reunir la información solicitada por la autoridad estatal, para que no haya retrasos en los trámites por ambas instancias.

Aunque en este momento se desconoce cómo vendrá el proceso de revisión físico mecánica por parte de la Coordinación de Movilidad y la Dirección de Transporte Público, dijo que los concesionarios deben recordar y tener en su mente todo el tiempo que sus vehículos deben estar siempre en perfectas condiciones físico-mecánicas, en protección de los trabajadores del volante y de los pasajeros.

Aquellas unidades que requieren de mantenimiento mecánico y físico deben entrar de inmediato a los talleres para repararlos y cumplir así con sus obligaciones que adquirieron desde el momento en que solicitaron y aceptaron ser concesionarios del taxi, entonces no hay pretextos para posponer, aunque se entiende la situación económica que enfrenta esta actividad.

Finalmente, agradeció que en el año 2020 no hubiera esta revisión documental, físico-mecánica de sus unidades, a causa de la pandemia sanitaria, motivo por el cual ahora se cumple con este requisito vigente que debe realizarse una vez al año.