Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Una parte de los presuntos sobornos que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, habría repartido en el Senado fueron recibidos por empleados de senadores panistas entre 2013 y 2014.

Un video subido a YouTube muestra la entrega de dinero en efectivo, en bolsas de 200 y 500 pesos dentro de maletas, a Rafael Caraveo Opengo, entonces Secretario Técnico de la Comisión de Administración del Senado, a cargo del panista Jorge Luis Lavalle.

También aparece Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario privado del entonces legislador Francisco Domínguez y actual Gobernador de Querétaro, quien tras difundirse el video anunció el cese de su colaborador y se deslindó de los hechos.

El pasado 24 de julio, REFORMA dio a conocer que Caraveo Opengo era señalado por Lozoya Austin, en un escrito preliminar, como una de las personas que recibió los sobornos para la aprobación de las reformas estructurales.

La semana pasada, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que Lozoya Austin entregó un video a la dependencia al presentar una denuncia de hechos contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quienes responsabiliza de ordenarle la entrega de esos sobornos.

En sesión privada, miembros de la Comisión Permanente del PAN coincidieron en que la difusión del video es un elemento del Gobierno federal para golpetear al partido.

No obstante, acordaron no consentir actos de corrupción, sino incluso castigarlos al interior del partido.

