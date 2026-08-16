Miguel Domínguez y Mauro de la Fuente

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El pasado 6 de julio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos reportó el decomiso de 3.2 toneladas de metanfetaminas en el Puente Comercio Mundial, en Laredo, Texas, las cuales eran transportadas ocultas en una carga de polipropileno que venía de México.

El aseguramiento, con un valor de más de 63 millones de dólares, es considerado récord para ese tipo de droga en el cruce internacional de Laredo, el más importante para el comercio de toda la frontera entre Estados Unidos y México.

Pero también volvió a poner de relieve que, pese la militarización de las Aduanas de México que lleva ya cinco años y el presunto reforzamiento de las revisiones por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas, la droga no es detenida hasta que llega a Estados Unidos.

La problemática no es exclusiva del cruce entre Nuevo Laredo y Laredo y, por ejemplo, ese mismo día la CBP informó de otra gran incautación de metanfetaminas, en el Puente de Pharr, fronterizo con Reynosa, donde se decomisaron 473 kilos, valorados en 9 millones 321 mil 884 dólares y hallados en un tráiler proveniente de México.

De acuerdo con fuentes de las Aduanas mexicanas en Tamaulipas y testimonios recabados en la frontera, las Fuerzas Armadas han implementado revisiones a todas las unidades de carga que buscan cruzar a Texas, no obstante, nunca se informan de decomisos relevantes.