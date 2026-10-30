Francisco de Anda Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Vecinos de la Colonia El Retiro y de Fraccionamientos como Alto Sur reportaron que el agua, que llevaba semanas saliendo café, negra o amarillenta y con olor fétido, pasó a salir con un tono azul turquesa.

Desde el 28 de octubre, aunque con mayor insistencia ayer, en redes sociales circulan videos y fotografías donde se observa el líquido azul turquesa al caer en un recipiente o en el lavabo.

Hasta el momento, no existe confirmación, a partir de análisis de laboratorio, de qué provoca la coloración, ni de si representa un riesgo para la salud y no ha habido ningún posicionamiento del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ni de la Secretaría de Salud.

Los reportes sobre el agua azul llegan en medio de la crisis hídrica que enfrenta la Zona Metropolitana.

Desde mediados de octubre, el SIAPA aplica cortes programados en 627 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

La rotación comenzó el 15 de octubre, tras suspenderse el uso del agua de la Presa de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala por problemas de calidad.

A principios del mes de octubre, el Gobernador Pablo Lemus admitió que durante muchos años se omitieron inversiones para actualizar la infraestructura de potabilización, lo que agravó la llegada de agua sucia a miles de hogares.

Vecinos de El Retiro, Oblatos y San Felipe ya han salido a manifestarse inconformes por la mala calidad del agua.

El 24 de octubre denunciaron que llevaban entre 15 días y casi un mes sin suministro, y que antes habían recibido agua con características similares a las del liquido del drenaje. En otras colonias se han registrado bloqueos y protestas por más de 15 días sin agua, fuera de las fechas de tandeo anunciadas.

Consultado sobre el agua azul turquesa, el experto en temas hídricos, Arturo Gleason, estimó que el SIAPA debe realizar muestreos, identificar el origen de la coloración y publicar resultados.

«Puede ser que cuando las tuberías de cobre están corroidas desprende ese color, pero no puedo asegurarlo», sostuvo el especialista.

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