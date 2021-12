Mariana Morales Agencia Reforma

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.- El tráiler que se volcó ayer con cerca de 200 migrantes en Chiapas pasó por al menos tres puntos de revisión de autoridades policiales sobre la carretera San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez.

En un recorrido hecho ayer por REFORMA se observó un retén con dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y seis de la Guardia Nacional (GN) en el kilómetro 46 de la autopista 190D, a poco menos de un kilómetro de San Cristóbal de las Casas.

En el sitio, agentes del INM inspeccionan vehículos de transporte público, particulares y de carga, incluyendo tráileres a los que se revisa el interior de las cajas.

Kilómetros más adelante, ya en Chiapa de Corzo, se pudo ver un retén de la Policía estatal en el que hasta 14 agentes detienen y revisan aleatoriamente todo tipo de vehículos, incluyendo tráileres.

Además, otro retén del INM y de la GN se coloca usualmente justo antes de la caseta de peaje de Chiapa de Corzo, de acuerdo con testimonios de usuarios de la vía, aunque ayer no se observaron a agentes en el punto.

Un guatemalteco, quien pidió anonimato y sobrevivió al accidente, relató ayer que el grupo de migrantes abordó el tráiler en San Cristóbal de las Casas. Dijo que de esta ciudad salieron dos tráileres con unas 200 personas cada uno.

De acuerdo con el sobreviviente, unos 10 minutos antes de la volcadura, el tráiler se detuvo y los «coyotes» o guías que venían en el interior les pidieron callarse. El guatemalteco está convencido de que era un retén y que los choferes sobornaron ahí a los agentes migratorios.

Irineo Mujica, el activista que dirige la caravana de migrantes que se dirige a la CDMX por la autopista México-Puebla, dijo que es imposible que los agentes migratorios y policías no hubieran detectado el tráiler.

«No pueden pasar sin el amparo de la corrupción, del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Estatal», dijo.

Ayer, el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, confirmó que los migrantes salieron de San Cristóbal, pero aseguró que no pasaron por ningún retén. No explicó porque no estaban los retenes observados en el recorrido de REFORMA a las mismas horas que habría pasado el tráiler.

¡Participa con tu opinión!