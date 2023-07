Staff Agencia Reforma

CDMX.- La exitosa saga de Harry Potter será llevada a la pantalla chica en forma de una nueva serie de televisión, un encargo de Warner Bros. Discovery para su plataforma Max. Pero los fanáticos no deberían esperar ver a Daniel Radcliffe retomando el papel principal ni haciendo algún cameo.

El actor de Kill Your Darlings dejó en claro, durante una entrevista en la ComicBook, donde promocionó la serie cómica de TBS Miracle Workers: End Times, que no busca volver al papel del mago y le deseó suerte al equipo de producción en su nuevo enfoque.

«Tengo entendido que están intentando empezar de cero y estoy seguro de que quienquiera que la haga querrá dejar su propia huella en ella y probablemente no querrá tener que ingeniárselas para que el viejo Harry haga un cameo en alguna parte», declaró el británico, de 33 años.

«Definitivamente no lo estoy buscando de ninguna manera. Pero les deseo, obviamente, toda la suerte del mundo y estoy muy emocionado de que se pase la antorcha. Pero no creo que necesite que yo la pase físicamente».

El nuevo proyecto televisivo tiene como objetivo realizar una adaptación fresca de las siete novelas de J.K. Rowling, que anteriormente fueron llevadas al cine con Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) y Rupert Grint (Ron Weasley) en los papeles estelares.

En abril, Warner Bros. Discovery anunció sus planes de adaptar las novelas originales de Harry Potter como una serie de streaming en Max. El estudio prometió una «adaptación fiel» e insinuó que cada temporada se centraría en un libro en particular. Aunque J.K. Rowling ha estado envuelta en controversias recientes, se espera que participe como productora ejecutiva en el proyecto.

Desde el anuncio del show de TV no se han informado sobre los avances, ni quiénes conformarán el elenco, o los escritores, directores. Tampoco han revelado un calendario de producción.

Max producirá en asociación con Warner Bros. Television y Brontë Film and TV. Rowling será la productora ejecutiva junto con Neil Blair y Ruth Kenley-Letts. Se ha informado de que David Heyman está en conversaciones para la producción ejecutiva.