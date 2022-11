Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tres hombres que fueron sentenciados a 50 años de prisión en un juicio lleno de irregularidades documentadas por Netflix en su producción «Duda Razonable», están por conseguir su libertad.

Un proyecto de la Corte ordena la liberación inmediata de Héctor Muñoz Muñoz, Gonzalo García Hernández y Juan Luis López García, presos desde 2015 y condenados por tentativa de secuestro agravada.

El proyecto elaborado por el Ministro Alfredo Gutiérrez condena, con inusual severidad, la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, por haber violado el derecho a la presunción de inocencia y sentenciar a los acusados en 2018 sin pruebas en su contra.

«Este caso exhibe una insuficiencia probatoria tan patente que la defensa pudo no haber ofrecido una teoría alternativa de los hechos y aun así estaríamos en condiciones de afirmar que la Fiscalía no reunió los elementos probatorios de su acusación», afirma.

Los acusados fueron detenidos en junio de 2015, luego de un incidente de tránsito en Macuspana, en el que la otra persona involucrada, un ganadero, sostuvo que habían intentado secuestrarlo.

El proyecto rechaza que existieran pruebas para cualquier tipo de condena, pues la única evidencia era el dicho de la supuesta víctima, de 63 años, que ni siquiera fue corroborado por los policías aprehensores.

«El peso que las juezas asignaron al dicho (de la presunta víctima) resultó injustificadamente desproporcionado, pues ningún proceso penal respetuoso de la presunción de inocencia puede poner tanta confianza en un testimonio aislado, no corroborado», dice el proyecto que será votado el próximo 5 de diciembre.