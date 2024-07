Staff Agencia Reforma

En pleno aniversario de bodas, Jennifer Lopez pasó esta fecha sin su esposo Ben Affleck, ya que fue captada con su amigo de toda la vida, Benny Medina.

Según Page Six, la actriz de «Estafadoras de Wall Street» fue vista con su amigo y mánager, Benny Medina, en un auto Mercedes-Benz en los Hamptons, Nueva York.

Mientras tanto, su esposo Ben Affleck se encontraba en Los Ángeles por motivos de trabajo, ya que fue visto en su oficina vistiendo un traje gris.

De acuerdo con los reportes, JLo, que ha pasado las últimas semanas en Nueva York, no ha sido vista públicamente con su esposo en un mes, lo que ha generado más especulaciones sobre problemas maritales.

A principios de julio, Jennifer Lopez mostró en un video de promoción de su línea de productos de belleza que ya no llevaba el anillo de bodas que Ben Affleck le había entregado.

La cantante y el actor se casaron en 2022 en una ceremonia íntima en Las Vegas, a la que asistieron únicamente amigos y familiares.