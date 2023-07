Poco a poco conforme pasan los meses, las diferentes ligas de fútbol americano o se van reactivando o van tomando forma rumbo a una nueva temporada, y en Aguascalientes no es la excepción, pues se ha confirmado por fin un equipo que estará compitiendo en la nueva campaña de otoño de la Liga del Bajío.

En previas semanas cuadros como Guepardas, Vípers, Fire, Guerreras, Jaguares y Black Jags habían confirmado su participación, pero Aguascalientes a diferencia de otros años no se había pronunciado en tener un nuevo equipo para esta competencia.

Las encargadas de terminar con el suspenso fueron las Diablas o, para ser precisos, los Diablos del Sol, que decidieron levantar la mano y continuar con su proyecto de futbol americano femenil participando en esta edición del torneo más importante de la región, en donde buscarán probar el avance que tienen con esta categoría.

Será sin duda uno de los retos más importantes para las Diablas, que se medirán a equipos con mucho recorrido en este torneo y eso servirá para que las jugadoras de Aguascalientes puedan aprender y crecer en el emparrillado. Por lo pronto no se conoce el calendario oficial de competencia, pero se espera que en las próximas semanas se den nuevas noticias tanto en fechas como del calendario de juego que ahora sí, tendrá a Diablos del Sol representando el talento de Aguascalientes.