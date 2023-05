17 gimnastas de Aguascalientes fueron convocadas a participar en la Copa Nacional de Gimnasia Rítmica, la cual se llevó a cabo en la capital del país, donde se enfrentaron a atletas de otros clubes de todo el país, obteniendo los siguientes resultados:

Para los clasificatorios a Nacionales Conade 2023, la joven Jenny Juárez logró posicionarse en el décimo lugar nacional en Aro en la categoría 11-12 años, mientras que, en la categoría de Conjunto B, se obtuvo el sexto lugar nacional, donde el equipo integrado por Victoria Ruiz, Daiana Valdez, Emma Rodríguez, Elis García y Denisse Medina celebraron su pase a las próximas competencias nacionales.

Por su parte, la joven Fernanda Guardado obtuvo el segundo lugar en Manos Libres de la categoría 4A, mientras que su compañera Karol González, en su primer año en la categoría 3A, se colocó en el lugar 33 en la prueba de Aro, con una gran participación, ya que competía contra más de 130 participantes. En las pruebas de Conjunto Infantil A, nuestra entidad se posicionó en el séptimo lugar. El equipo estuvo conformado por Sara Cervantes, Ivanna Adame, Kendra Torres, Renata Chávez y Natalia Huerta.

Finalmente, Ángela Ku de la categoría IB obtuvo el primer lugar en la prueba de clavas y pelota, así como el segundo lugar en la prueba all around, mientras que sus compañeras Claudia Gutiérrez de categoría IB obtuvo el quinto puesto en la prueba de pelota, el tercer lugar en cinta y una séptima posición en all around; Alexa Miron de la categoría 1A obtuvo el lugar número 32 y Paola Reyes, dentro de la misma categoría, obtuvo el lugar número 23.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, encabezado por el maestro Arturo Fernández Estrada, felicitó a cada una de las competidoras que acudieron a esta competencia en representación del estado, reconociendo su esfuerzo y los logros obtenidos.