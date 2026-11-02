Paris Jackson reclama 600 mdd al patrimonio de Michael

Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX. – Paris Jackson emprendió una batalla legal contra los administradores del patrimonio de su padre, Michael Jackson, al solicitar a un juez de Los Ángeles que ordene transferir 600 millones de dólares al fideicomiso destinado a ella y sus hermanos, Prince y Bigi.

De acuerdo con Page Six, la joven acusa a John Branca, albacea del testamento del Rey del Pop, de mantener sin fondos el fideicomiso familiar y controlar los recursos que les corresponden como herederos.

La petición, presentada el 29 de octubre, sostiene que, a más de 17 años de la muerte del cantante, sus hijos todavía no reciben los recursos establecidos.

Paris señala que el patrimonio ha generado más de 2 mil 500 millones de dólares en ingresos brutos hasta 2024 y mantiene alrededor de 850 millones en efectivo.

El testamento establece que sus hijos recibirían ingresos desde los 21 años y el capital a los 30, 35 y 40 años.

Los administradores rechazan las acusaciones y alegan asuntos legales y fiscales pendientes.