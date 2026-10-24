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CIUDAD DE MÉXICO: «¡París a tus pies, chamaquito!», dice el proveedor José Alfredo Hernández Casillas a uno de los hijos de Guadalupe Taddei, mientras beben champagne en una habitación de un lujoso hotel en la capital francesa.

La suite tiene vista a la Torre Eiffel y al Museo del Louvre y ahí se encuentran el proveedor del INE, investigado por la ASF y la UIF por operaciones fraudulentas en contratos electorales, y Jorge Francisco Piñeda Taddei, uno de los tres hijos de la presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei.

Latinus difundió anoche un video donde Hernández Casillas recibe en un hotel de 5 estrellas de París al hijo de Taddei y le muestra la vista, donde se alcanza a ver la Torre Eiffel y la pirámide del Museo del Louvre.

Además, comparten una copa de champagne.

«A ver joven, ¿qué onda?», expresa el empresario acusado por la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera de contratos con empresas factureras.

-Buenos días, responde el hijo de Taddei, viendo hacia el paisaje parisino.

«La Torre Eiffel, allá, acá el Louvre. ¿Viste la pirámide ahí?

«París a tus pies, chamaquito», se escucha decir al empresario.

«Destapando un champagne, ándele. La primera copa en París», sigue.

«¡Salud, ey, viene de ahí! ¡A huevo! ¡Salud a todos ustedes, familia», dice Hernández Casillas, al grabar un video, en el que brinda con el joven y quien sirvió las copas para brindar.

-Ay, qué bueno está el champagne de París, responde el hijo de Taddei, sonriente, tras dar el primer sorbo.

«A toda madre», responde el contratista.

De acuerdo con Carlos Loret de Mola, de Latinus, esta suite tiene un costo de 200 mil pesos la noche.

En su noticiero de Latinus mostró otras fotografías de Hernández Casillas con Guadalupe Taddei.

Mostró una foto de Hernández Casillas con el hijo de Taddei en el avión rumbo a París; otra imagen con su operador financiero, Daniel Durán, junto a Jorge Francisco Piñeda Taddei, el tercer hijo de la presidenta del INE.

En una cuarta imagen se ve a Hernández Casillas en su casa, con Taddei.

Con ellos están los tres hijos de la presidenta del INE, León Fernando Piñeda Taddei, Jorge Francisco y Luis Rogelio Piñeda Taddei, quien es secretario particular de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, presidente del Consejo Nacional de Morena.

En otra imagen se ve al empresario con los hijos de la presidenta del INE, Jorge Francisco y León Fernando.

En un video más se ve a la consejera con el empresario, en la casa de éste en Jardínes del Pedregal, donde se aprecian grandes espejos y obras de arte.

En otro video se aprecia la familiaridad con que se tratan la presidenta del INE y su contratista.

«Estoy tomando video a la reina», dice Hernández Casillas ante una Taddei arreglada con un vestido largo, azul turquesa.

-¡Ay, cómo eres Alfredo!, exclama la presidenta del INE, entre avergonzada y sonriente, por el elogio.