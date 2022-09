Lo que no declara una guerra, pero que cobra mayor dinamismo es la marginación de los hombres en la elección de candidaturas a distintos cargos de elección popular, en el ámbito gubernamental y administrativo y la impartición de justicia.

Las más recientes convocatorias para el registro de aspirantes señalan claramente que sólo mujeres pueden inscribirse, como es el caso de la gubernatura estatal y al Instituto Electoral local y para una magistratura en el Poder Judicial del Estado.

El argumento que persiste es que los masculinos de siempre tuvieron a su sombra a las mujeres, por lo que es justo que ahora vayan a la retaguardia y esperen si por ahí, a ver cuándo, se abra una oportunidad, lo que podría ser en un cargo de segundo o tercer nivel.

Lo anterior denota que actualmente ni ellas son las mejores en los puestos que ocupan o aspiran, ni ellos son lo peor de la cadena, porque donde no hay una competencia real entre los géneros no se puede considerar la igualdad que tanto se pregona.

Homogeneidad será cuando ambos grupos compitan por el mismo puesto y lo obtenga quien registre la mejor evaluación o puntuación, que significará para la o el ganador que sus conocimientos, capacidades, razonamientos y experiencias es lo que le ha hecho obtener el lugar al que aspiró.

Es innegable que hay hombres y mujeres brillantes en prácticamente todas las ramas del saber, lo mismo que en el trabajo manual y otras áreas. El mejor ejemplo de esto último es la reciente incorporación de la mujer a manejar autobuses urbanos que por tradición sólo hacían los hombres y hoy ellas han aprobado las pruebas de manejo y pericia, por consecuencia a nadie se le puede prohibir que busque acomodo en un espacio que estuvo reservado para un sector.

En el caso de la gubernatura, ¿qué habría pasado si sólo se hubiera convocado a los hombres? La respuesta es obvia, se tendría en las calles a colectivos femeninos exigiendo espacios para ellas, en cambio nada dijeron que la convocatoria fuera sólo para mujeres, lo cual también ocurrió en el Instituto Estatal Electoral y actualmente en el Poder Judicial.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) está convertido en un órgano superior a los partidos políticos al decidir en qué elección van sólo mujeres, lo que de hecho coarta la vida política de los varones, que por su cercanía con los ciudadanos podrán tener mayor ascendiente pero llegado el momento le dicen que esta vez no va a competir, lo que lleva a la frustración personal y de quienes impulsaban su objetivo.

Asimismo, en los congresos federal y local reiteran que actualmente hay un paralelismo entre ambos sexos, pese a que en varios casos es mayor el número de ellas, por lo que la famosa igualdad sólo existe en las fantasías de quien la pregona.

Para terminar con este ardid o trampa que se utiliza para lograr ese fin, se requiere convocar a hombres y mujeres que crean tener conocimientos y merecimientos para ocupar un cargo público, en el que sólo valgan sus aptitudes, lo que enriquecerá el ámbito en que vayan a desenvolverse y al mismo tiempo sirva como un estímulo para ir por mayores oportunidades.

PRECIPITADA IDEA

Desde su ingreso al mundo de los negocios se ha considerado a Carlos Slim Helú como una especie de gurú, que comparte sus experiencias y ofrece ejemplos de lo que se debe hacer para que México y sus habitantes eleven el nivel de vida, sin embargo, su más reciente declaración no fue bien vista por empresarios, sindicalistas y trabajadores en general, al proponer que la jubilación sea hasta los 75 años de edad.

Sostiene que “conforme se desarrolla esta nueva civilización y sube la productividad a niveles muy altos, muchas personas, sobre todo jóvenes, no encuentran empleos o buenos empleos. Entonces, el planteamiento que, creo de verdad debe empezarse a adoptar, es que trabaje la mayoría de la gente 3 días, 11 o 12 horas, esto serían 36 horas, pero que se jubilen hasta los 75 años”.

Consideró que la idea de que se jubile una persona a los 60 o 65 años “es absurda” y extender el requisito de la edad para acceder a esta prestación evitará que colapsen tanto las finanzas públicas como los fondos de seguridad social y pensiones.

Ese propósito fue adoptado de inmediato por el partido gobernante, pero que para el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera tiene sus bemoles, por lo que antes de proceder hay que pulsar qué es lo que más conviene. Es una decisión que tendría impacto importante sobre las personas que empezaron a cotizar a partir del primero de julio de 1997 con la ley de las Afores, por ello, se debe tener el máximo cuidado antes de que la diputación morenista presente la iniciativa en el pleno de la Cámara de Diputados, a través de la cual pretende recortar la semana laboral y busca que los trabajadores se pensionen a una edad más avanzada.

Lo único positivo de esa iniciativa es que los trabajadores que cotizan bajo la ley del IMSS 97 reunirían más monto para su jubilación a largo plazo porque trabajarían hasta los 75 años, sin embargo, lo negativo está en que la expectativa de vida de los hombres es de 80 años, por el que si se jubila a los 75, solamente podrá disfrutar de 5 años, si es que tiene una buena salud.

Calos Slim sustenta que “sería muy importante que los gobiernos y los fondos de pensiones y de seguridad social no estén quebrados ante la incapacidad de financiar las jubilaciones de las personas de los 60 o 65 años”. Dijo que ya hay ejemplos en el mundo donde se implementa una reducción a 4 días de trabajo por semana, pero dejó en claro que esto no es suficiente.

De igual manera, afirmó que actualmente se constituye una nueva sociedad mexicana que demanda educación, salud, capacitación y, sobre todo, empleo bien remunerado, ya que se encuentra mezclada en una “sociedad de servicios”, en la que el trabajo físico desaparece. “Bajando el trabajo a 4 días no abren nuevas oportunidades, sino que con 3 días podría duplicarse el empleo donde esto ocurra”, reiteró el empresario de 82 años.

Dijo, además, que la sociedad demanda también “una lucha contra la pobreza y la ignorancia”, la cual no es una lucha por cuestiones éticas, morales o justicia social, sino “una necesidad económica de esta nueva civilización” y que los nuevos trabajos apunten hacia los sectores de la educación, cultura, entretenimiento y el turismo, entre otros.

Pues vaya jaleo el que armó el hombre más rico de México y que aparece en la lista de principales multimillonarios del mundo, porque aún cuando sus puntos de vista son de quien se ha dedicado los últimos años a estudiar y analizar las condiciones económicas en que se desenvuelve la vida en México y en el resto del planeta, no ha sido bienvenida entre los trabajadores que se les pretenda obligar a trabajar hasta los 75 años.

BÚSQUEDA TENAZ

Localizar a las personas que tienen tiempo como desaparecidas es una meta que se ha propuesto el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, para ello esperan contar con el apoyo decidido de Teresa Jiménez una vez que asuma la gubernatura del estado. Aunque el número es inferior al que registra otras partes de la República, así se trate de una sola persona que no volvió a su hogar, tiene que unirse esfuerzos hasta encontrarla. La coordinadora de este grupo, Violeta Sabás Días de León, informó que esperan tener una reunión con la mandataria para informarle de los trabajos que vienen desarrollando y principalmente pedirle que haya suyo el problema que viven las familias que buscan a sus hijos, hermanos, padres y familiares en general. Reconoció que las autoridades han logrado ubicar a quienes se extravían, lo que al reportarse de inmediato se hace un “barrido” por las calles hasta encontrarlas, el problema gira en torno de aquellos que no se sabe nada, que llevan meses y hasta años sin ser ubicados. Lo que angustia es que las dependencias oficiales encargadas de esa labor no hacen el esfuerzo por hallarlas “y esto es muy grave, porque se supone que la Fiscalía (General del Estado) debería de estar en investigación constante, pero la realidad es que se enfocan mucho en las personas que desaparecen al momento, pero no ocurre lo mismo con las personas desaparecidas en años atrás”. Dijo que por ahora hay apertura en los actuales responsables de esa labor: “hay un diálogo abierto y ya nos reciben cuando vamos a hacer este análisis y revisión de carpetas, eso lo vemos positivo y esperamos que con esto todos estos cambios que habrán sigan así”, con lo que podría acelerarse la labor que vienen desarrollando.