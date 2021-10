Aplaude Josefina Meza Espinosa, líder nacional de la Red de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, el exhorto emitido por el Congreso del Estado a los 11 alcaldes para que cumplan con la ley y garanticen la paridad en la conformación de gabinetes en los ayuntamientos y que se apliquen las sanciones a quienes incumplan.

En conferencia de prensa, la activista afirmó que dicho exhorto que incluso fue votado por unanimidad de los diputados de la LXV Legislatura local es el primer punto de acuerdo en su tipo en el país, el cual va a ser llevado a Guerrero, Guanajuato y demás estados para que vean que es posible hacerlo y que las sanciones sean claras, toda vez que seguir apartando y discriminando a las mujeres es una clara violación a sus derechos humanos.

Reconoció que ha sido complicado en los municipios su integración, dado que no están observando la paridad ya que están conformando los gabinetes en lo oscurito sin darlo a conocer públicamente a pesar de que hay un mandato constitucional, aunque saben también que no hay leyes secundarias que les den sanciones. “Lo saben y se están aprovechando, por lo que vamos a estar señalando a quién incumple con esto y cuestionar por qué no lo están haciendo. Si no lo hacemos hoy, corremos el riesgo de que sea una letra muerta y creo que no estamos para esas situaciones en estos momentos”.

Por su parte, la diputada local del PRD e integrante de dicha Red en Aguascalientes, Sanjuana Martínez Meléndez, denunció que hay algunos municipios en el estado que no están cumpliendo con la paridad, a pesar de que ya habían entregado un listado con anterioridad, por lo que van a pedirles a los 11 ayuntamientos que les entreguen un directorio de cómo se conformaron los Gabinetes y van a estar pendientes de que se cumpla la ley. “En Pabellón de Arteaga se había entregado un listado antes, pero días después nos enteramos que solamente 3 mujeres ocuparon estos espacios, 3 de 11, entonces no se cubrió como se pidió horizontal y verticalmente y es lo que vamos a cuestionar”.

Señaló que les darán tiempo de un mes a los alcaldes para que reflexionen y para lo cual van a realizar mesas de trabajo, a fin de buscar la manera de ver las sanciones, “y quien no lo haga, ver cómo sancionarlos y en las mesas de trabajo vamos a ver qué acciones tomar para que se cumpla con la paridad”.