Una pareja fue detenida por elementos del Mando Coordinado en el municipio de Pabellón de Arteaga, luego de ser señalada por una mujer como responsable de haberla amenazado. Ambos terminaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos ocurrieron en el cruce del bulevar Plutarco Elías Calles y la calle Mauro Loera Donoso, en la colonia Vergel del Valle, donde policías que realizaban labores de vigilancia atendieron un reporte relacionado con una mujer que solicitaba auxilio tras haber recibido amenazas.

Al llegar al sitio, los uniformados fueron interceptados por la afectada, quien señaló directamente a un hombre y una mujer que todavía se encontraban a pocos metros del lugar, acusándolos de haberla amenazado minutos antes.

Ante el señalamiento, los oficiales procedieron a detener a Fátima N., de 53 años, y Alexander N., de 50, quienes fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por el presunto delito de amenazas, mientras que la situación jurídica de ambos quedó pendiente de resolución por parte de la autoridad ministerial.