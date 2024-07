Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La naturaleza y condiciones del trabajo militar suele afectar a la familia de los efectivos del Ejército.

«Ya tengo 4 meses sin ver a mi esposo desde que le dieron cambio al Regimiento Militar de Caborca, Sonora», publicó una mujer en su cuenta de Facebook.

«¿Cómo es posible que no les respeten ni las tiempos de francos, que los tengan sin dormir y que no descansen. Tienen muchos abusos por parte del Coronel de esa zona y muchos elementos optan por desertar por la situación en las que los tienen», denunció en el perfil «militar de la shinithaa 2.0».

«Parecen esclavos en ese regimiento y quieren volverlos locos, este llamado es para quién corresponda, son seres humanos. Los días pasados quería ir a verlo y no están dándoles franquicia y con eso de qué el regimiento se está inaugurando desde Diciembre, tiempo que mi esposo se fue para allá y es hora que no lo he podido ver, por el abuso ahí dentro que es mucho, ojalá puedan humanizar el trato hacía ellos, porque su familia, los necesitamos», refiere esa denuncia anónima, publicada en junio pasado.

La Sedena informó en una respuesta de información que cuenta con un modelo de prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento del personal que participa en operaciones (contra la delincuencia organizada) con el fin de reducir los casos de riesgo, intentos y suicidios en el personal militar del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

En todos los rangos

La Dirección General de Sanidad de la Sedena reporta que de los 94 suicidios:

43 eran soldados

13 cabos

13 sargentos segundos

5 sargentos primeros

5 subtenientes

9 tenientes

2 capitanes segundos

1 capitán primero

1 mayor

1 teniente coronel

1 coronel