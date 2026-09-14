Victor Osorio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que inició las actividades para la instalación de la envolvente metálica a 50 metros de profundidad para reparar la sección afectada de un ducto submarino en el campo Ek-Balam que registra un derrame desde el jueves pasado.

En los trabajos especializados para la reparación del ducto, detalló, participa personal de buceo de saturación.

Se registra un avance del 100, aseguró, en la remoción del lastre y del 100 por ciento en la elaboración de la envolvente.

«Las embarcaciones desplegadas para la contención y recolección de hidrocarburos mantienen labores de vigilancia preventiva en el área de plataformas marinas», afirmó.

«Actualmente, no se identifica riesgo de arribo de hidrocarburo a las costas, ya que el ducto continúa en condición segura desde la mañana del 10 de septiembre».

E Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de la Región Marina Noreste, en coordinación con la Secretaría de Marina, añadió, mantiene las acciones de monitoreo y vigilancia mediante patrullajes terrestres, recorridos con embarcaciones y sobrevuelos en el área de plataformas marinas y la franja costera, desde el estado de Tamaulipas hasta Campeche.

Las playas de las zonas monitoreadas, sostuvo, se mantienen limpias.