Nadia Alexia Rosales Sedeño Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El paro de transportistas convocado por Canacar comenzó a primera hora de este lunes, en demanda de mayor seguridad para los choferes, contra la extorsión y la reducción de estímulos fiscales proyectada para 2027.

Uno de los líderes de la Amotac informó que en este año han asesinado a 18 conductores después de robarles sus unidades y, además, son víctimas de extorsión a mano de los elementos de seguridad.

«Lo que nosotros pedimos es seguridad en carreteras, han habido varias muertes en este año, más de 18 fallecimientos de operadores que los despojan de sus unidades, no tanto despojarlos, sino que los matan, entonces yo creo que también el operador de una unidad de carga que viaja toda la noche también tiene derecho de regresar a ver su familia, que ya no seamos tan extorsionados, el abuso de la autoridad en muchas partes es fuerte creo que el operador también merece un respeto», dijo.

En el caso de la Ciudad de México, conductores de camiones de carga y de autobuses bloquean de manera intermitente diferentes vialidades de acceso.

La Guardia Nacional reportó un cierre parcial en la Autopista México-Pachuca, a la altura de la caseta San Cristóbal, en el municipio de Ecatepec, con dirección a la Capital del País.

Otras bloqueos similares ocurren en la carretera Texcoco-Ciudad de México, en el municipio de Texcoco, así como en la autopista México-Querétaro, en la caseta de cobro Tepotzotlán.

Transportistas también se han concentrado en los carriles de baja velocidad de Paseo Tollocan, desde el Museo Torres Bicentenario hasta Avenida Comonfort.

Con lonas colocadas en sus vehículos, los inconformes reclaman que cesen los cobros ilegales y las trabas para trabajar.

La presencia de camiones y tráileres provoca tránsito lento con dirección a la Ciudad de México y los inconformes prevén dirigirse hacia las casetas de Ocoyoacac, sobre la autopista Lerma-La Marquesa, y Contadero.

De acuerdo con el último balance que realizó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Conexos (Capufe), la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, en Veracruz, a la altura del poblado de San Cristóbal, en el kilómetro 269 está bloqueada en ambos sentidos.

En tanto, en la autopista Nuevo Teaña-Cosoleacaque, a la altura de la Plaza de Cobro Antonio Dovalí Jaime, también en Veracruz, hay reducción de carriles.

En la plaza de cobro Huitzo, de la autopista Tehuacán-Oaxaca, también se redujeron los carriles.

También en la Autopista Cuernavaca- Acapulco, en el kilómetro 104, hacia Cuernavaca.

Hay reportes de que transportistas se concentran en el puente Los Monos, en Villahermosa, rumbo a Cárdenas.

En Ciudad Juárez comenzaron a reunirse en el estacionamiento Benito Juárez.

Asimismo, en Guanajuato se reporta que los conductores se congregaron en distintos tramos carreteros como parte de la movilización nacional.