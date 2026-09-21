Paran shows ante pérdida

CDMX. -La banda Camilo Séptimo ofreció este lunes otra actualización sobre su calendario de conciertos para lo que resta del año, luego de que la semana pasada decidiera posponer algunas fechas programadas.

Lo anterior como consecuencia de la muerte de su tecladista y cofundador, Jonathan «Honas» Meléndez, quien fue asesinado el pasado 1 de septiembre junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una joven trabajadora del hogar, en Atizapán de Zaragoza.

«Con mucha tristeza les compartimos que hemos decidido posponer todas nuestras fechas restantes de 2026, tanto los conciertos de la gira como nuestras participaciones en festivales», señaló el grupo en sus redes sociales.

«Camilo Séptimo seguirá creando, honrando la memoria de Honas y compartiendo con ustedes a través de la música. Buscaremos reagendar la mayoría de estas fechas para 2027 y les iremos informando conforme tengamos novedades».

La muerte de Meléndez, de 38 años, conmocionó especialmente a la escena musical mexicana. El músico era uno de los integrantes fundadores de Camilo Séptimo y una pieza importante en la identidad sonora del grupo.

«Para conocer las políticas de reembolso, pueden acercarse directamente a la empresa boletera donde adquirieron sus entradas. Agradecemos nuevamente todo su cariño, apoyo y comprensión en este momento».