Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Decisión sobre deuda fiscal de 3,020 mdp de Cruz Azul se aplazó en TFJA, donde un integrante es padre del Director Jurídico de cooperativa.

Se trata de la deuda más cuantiosa fincada a esa empresa de que se tenga conocimiento público y se debió a omisiones en el pago de Impuesto sobre la Renta (ISR).

Fue a petición de la Magistrada Natalia Téllez, de la Sala Superior del Tribunal, que se aplazó el juicio que la cooperativa Cruz Azul promovió en junio de 2024, para impugnar el crédito fiscal que el SAT le fincó desde septiembre de 2023.

El litigio deriva de la operación de la empresa cementera, no de transacciones del equipo de futbol, se aclaró.

El Jurídico de Cruz Azul, Rafael Anzures Ortiz, fue denunciado este año por múltiples irregularidades, como lavado de dinero, desvío de fondos de la cooperativa y hasta nexos con el narcotráfico.

El periodo de Anzures Uribe como magistrado en la Sala Superior, al igual que el de otros tres Magistrados designados en 2011 por el entonces Presidente Felipe Calderón, terminará el 7 de diciembre, por lo que, si el juicio se aplaza para después de esa fecha, ese grupo ya no será parte de la decisión.

Los 3 mil 20 millones de la deuda fiscal son significativos para Cruz Azul, si se considera que sus ingresos anuales son de alrededor de 20 mil millones de pesos.