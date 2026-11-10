Trabajadores de los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes realizaron un paro de labores y una manifestación en la Plaza de la Patria para exigir mejoras salariales, luego de denunciar que sus ingresos han perdido poder adquisitivo durante los últimos 12 años.

En rueda de prensa, César Ortiz, auxiliar de atención ciudadana del módulo 0253, explicó que la inconformidad forma parte de un movimiento nacional en el que participan trabajadores de los tres distritos electorales de Aguascalientes.

Detalló que actualmente perciben el equivalente a 1.3 salarios mínimos, cuando anteriormente sus ingresos representaban alrededor de 2.8 salarios mínimos, además de señalar deficiencias en el equipo y los insumos con los que desempeñan sus funciones.

Los inconformes consideraron insuficiente el incremento de 6% que les ha planteado el INE, pues señalaron que ni siquiera existe certeza de que vaya a concretarse.

Indicaron que desde diciembre del año pasado presentaron una solicitud formal de aumento salarial ante el Consejo General y reiteraron la petición en abril, sin obtener respuesta favorable.

Además de las condiciones salariales, denunciaron que trabajan con impresoras, computadoras y dispositivos para la toma de huellas dactilares deteriorados u obsoletos. Incluso, señalaron que en ocasiones deben comprar con sus propios recursos artículos básicos como focos, papel sanitario y agua para mantener en funcionamiento los módulos.

Los manifestantes indicaron que el paro se mantuvo de manera parcial, con algunos centros de atención abiertos y advirtieron que de no alcanzar una solución, el 25 de enero podrían retomar un paro nacional por tiempo indefinido.

Los manifestantes consideraron que no se trata de carencia de recursos, sino de falta de voluntad del Consejo General para atender las necesidades del personal operativo.