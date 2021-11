Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Hasta el cierre del primer semestre de este año, el Gobierno federal no ha ejercido ni un solo peso de los 603 millones presupuestados para equipar las nuevas sucursales del Banco del Bienestar.

Aunque el ejercicio de los recursos podría darse en la segunda mitad del año, la Secretaría de Hacienda reconoce en su último Informe Trimestral de Finanzas Públicas que se han dado retrasos en la construcción lo que ha impedido el ejercicio de recursos.

Datos de la dependencia muestran que tampoco se consideraron erogados 7 millones de pesos en inversión pública para la construcción de nuevas sucursales, ya que está pendiente de recibir, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo de esta labor, los comprobantes que amparen el registro de este gasto presupuestario.

Esto contrasta con los 720 millones de pesos ejercidos en el mismo periodo del año pasado para la edificación de nuevas sucursales y los 7 millones de pesos erogados para su equipamiento.

Al respecto, Hacienda menciona que durante el primer semestre de este 2021 se trabajó en la estrategia para terminar de equipar las sucursales al amparo de los proyectos de inversión que no fueron concluidos en 2020.

Inicialmente, para este 2021, el Banco del Bienestar no tenía etiquetados recursos para equipamiento, pero después se hizo una modificación al presupuesto para otorgarle los 603 millones de pesos mencionados.

Al cierre de junio de este año, la Secretaría de la Defensa había concluido la construcción de 975 sucursales ubicadas en todo el País y la meta son 2 mil 700 hacia 2022, de acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto forma parte del plan de Expansión 2020-2021 del Banco del Bienestar, institución financiera que busca brindar apoyo a las comunidades más desprotegidas y a la población más vulnerable.

Para este 2021, el Banco del Bienestar tiene un presupuesto aprobado de 6 mil 435 millones de pesos para gasto corriente y de inversión, de los cuales ejerció al cierre de junio pasado, mil 310 millones de pesos, un avance de apenas 20.4 por ciento.

Del total ejercido, mil 19 millones de pesos se destinaron a servicios generales, donde muestra un avance de 24.3 por ciento respecto al monto modificado de 4 mil 197 millones de pesos que ahora tiene para este año.

Para la Secretaría de Hacienda esto se atribuye a la aplicación de diversas medidas de austeridad instruidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, en Egresos de la Federación 2021 y los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana.