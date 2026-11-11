(Anoche, en el Templo del Encino, del barrio de Triana, se entronizó la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. Faltó el licenciado Villalobos. En su recuerdo, estas palabras tomadas del prólogo de su último libro: La Cosecha de la Vida).

Suena el teléfono y escucho una voz cansada, pero vital, cordial y afectuosa, como siempre. Me da un pequeño vuelco el corazón, me exprime recuerdos, me actualiza sentimientos y me revive jornadas no sólo propias, sino convivencias y vivencias más allá de las remembranzas familiares. “Chuy, te quiero pedir un favor”. Gabriel Villalobos Ramírez en el teléfono. —Hasta dos, licenciado, no se diga más—. Y aquí me tienen engarzando palabras, recordando cómo las abuelitas convertían las cadenas en macizos y los macizos en prendas. Gabriel es un hombre bueno y es un hombre sabio. A estas alturas, en un mundo convulso y complejo, ha dejado testimonio, con su vida y milagros, de una manera de ser y de vivir entrañable a los habitantes de esta tierra. Ser aguascalentense es un estado de ánimo y de ello nos da testimonio también en sus escritos, en los que ha reflejado formas, procesos e interacciones que son vida humana objetivada, como decía mi ilustre maestro don Luis Recaséns Siches.

En sus relatos está esa frescura de la acequia, el calorcito de la media mañana, el abrasador del mediodía y la brisa nocturna que esparce el huele de noche. En los ranchos, en las viejas calles de Aguascalientes, no eran infrecuentes los poyos, en los que, antes del rosario, las mujeres y, después de rezarlo y de la merienda, los hombres se sentaban a platicar, a ponerse al día de chismes y sucesos, de habladurías y acontecimientos, de tradiciones y consejas, de recuerdos y de cuentos. Pláticas que se reinventaban todos los días. El poyo era el punto de referencia, el punto de reunión, el púlpito del predicador laico del barrio. Papel que ha asumido el tío Gabriel con relación a Triana y, por convicción y necesidad vital, a Aguascalientes.

Entre sus antepasados hubo quien ejerció el curato del Señor del Encino, con el más estricto apego al significado latino de la palabra: curar, estar atento, cuidar, preservar. Así, los señores curas veían por su parroquia y por sus parroquianos. Así trajeron a estas tierras este Cristo Negro que, como los españoles que salieron de la madre patria por su cruenta guerra fratricida, fueron no desterrados, sino transterrados. De Pinos llegó el Señor del Encino y trajo consigo la leyenda, que germinó, creció y fructificó en el castizo barrio. Así como luego un devoto y cumplido párroco fundó La Temperancia, centro de desarrollo familiar en el que se enseñaban artes y oficios, se encauzaba a los descarriados, se socorría a los necesitados y, en general, se practicaban las virtudes teologales.

Sin duda, el barrio taurino por excelencia, el semillero, la ocasión para la vocación y para la afición, ha sido el barrio de Triana, la Trajana, de evocación sevillana, pero también hispana, pero también romana. Cuna de toreros importantes y hogar de otros muchos, Aguascalientes ha sido, no sólo en lo taurino, sino en todos los ámbitos, tierra hospitalaria y nutricia. Tierra es no sólo la que ve nacer, sino la que ve comer, pero ningún torero con la proyección artística, con la personalidad, con el señorío, con el arraigo, con el sabor y aroma, como dijera en su estupendo libro el doctor Alfonso Pérez Romo, de Alfonso Ramírez, el Calesero. De él debería llevar el nombre la máxima plaza de toros.

De ahí que también Gabriel Villalobos elija motivos y motivaciones para sus vivencias, para sus recuerdos, para sus evocaciones y para sus recreaciones de la fiesta brava: los convites taurinos de la feria, el Aguascalientes taurino, las vivencias que tuvo con Alfonso Ramírez, Calesero, las pamplonadas hidrocálidas y, por supuesto, el maestro don Fermín Espinosa Saucedo, “Armillita”, que también fue su maestro, según relata. Verlo en el tendido con su hijo Gabriel, que reparte su afición con el fútbol, es una estampa tan usual como eran las aguas frescas con sus vitroleras a la entrada de la plaza, los cubeteros en el interior y las banderolas en los remates de las alturas. En mi fugaz paso como juez de plaza, nunca faltó la agudeza y el grito oportuno que recordaba al del Charro o al de la Ampolla, pero con una absoluta falta de caridad cristiana, Gabriel me gritaba, seguramente aludiendo a mis barbas: “Barrabás, dale una oreja”. Ser trianero, ser taurino, ser aguascalentense es una redundancia que encarna perfectamente nuestro autor, con sensibilidad, con gusto, con afición y con disposición de ánimo, porque finalmente “la fiesta es sufrida”.

En el panorama variopinto de esta cosecha aparecen tópicos diversos, porque la vida es así, un caleidoscopio multicolor que cambia, se multiplica, se transforma con el menor signo, con el más pequeño cambio de perspectiva, pero en todos los casos la cosecha es abundante. Desde los primeros recuerdos de infancia feliz en una familia armónica, amorosa y devota, en la que fructificaban también los valores tradicionales de la matria. En el hogar, en el vecindario, en el barrio, en la ciudad. En el Aguascalientes de su infancia, que fue una cuna del nacionalismo cultural con múltiples y valiosos representantes como Jesús Contreras, Saturnino Herrán, Manuel M. Ponce, Alfonso Esparza Oteo, Ramón López Velarde, los hermanos Gabriel y Enrique Fernández Ledesma, Josefina Velázquez de León y tantos otros más que enriquecieron la vida cultural de la patria chica y de la patria grande.

La astronomía, escribe Gabriel, es una maravillosa oración de la grandeza de Dios y así, como es bueno para rezar las oraciones que aprendió en su casa y en la doctrina, también es bueno para poner en práctica las oraciones que aprendió contemplando el cielo a ojo limpio y luego con los ingeniosos artefactos que, según la historia, surgieron a partir de la chiripa de que aquel inventor holandés, Hans Lippershey, se pusiera a engarzar varios lentes en un tubo metálico. Da pormenores también, en su cosecha, de diversas actividades relacionadas con la astronomía, algunas formales, como la participación en diversas agrupaciones, y otras que algunos afortunados del círculo más cercano a los Villalobos experimentamos en la cálida extensión hogareña que es Calpulli, en donde se podía, no sé ahora que se han multiplicado los desarrollos habitacionales por el rumbo, contemplar en noches sin luna el extraordinario espectáculo celeste y acompañar a don Gabriel en sus oraciones astronómicas.

El hombre es el estilo, decía Buffon, y fiel a su estilo de cordialidad, de bonhomía, de sencillez, de claridad, de precisión, escogiendo la miel más dulce como triaca de algunos temas jurídicos áridos y complejos, mi tío Gabriel ha desempeñado sus ministerios, todos compatibles, todos complementarios, fortuitamente gratificantes: el de la familia, el de la vecindad, el de la amistad, el del magisterio, el de la abogacía, el nivel superior del notariado, siendo depositario de la fe pública, grave responsabilidad que pocos han asumido con la entrega, la pasión y la verdad como él, pero el que más intensamente ha practicado es, estoy seguro, el de sembrador.

Hay que sembrar un árbol, un ansia, un sueño, un hijo.

Porque la vida es eso: ¡Sembrar, sembrar, sembrar! (José Ángel Buesa).

jemartinj@aim.com https://bullidero.blogspot.com X @jemartinj