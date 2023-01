La renta de una casa debe realizarse cuidando la formalidad de las condiciones, con la finalidad de evitar malos entendidos, esto mediante contratos y garantías que no caigan en el abuso de cualquiera de las partes, manifestó el Juez Primero de lo Civil en el estado, Honorio Herrera Robles.

Es indispensable que siempre se establezcan por escrito los acuerdos entre el arrendador y el inquilino, con la finalidad de que todas las cláusulas queden manifestadas, enfatizó.

Los arrendamientos de palabra son usuales, pero se recomienda que la operación siempre se plasme en un contrato, con el objetivo de poder acudir a reclamar cualquier diferencia o inconformidad ante las instancias de justicia, señaló.

No obstante, subrayó que en un juzgado puede demostrarse mediante la presentación de pruebas y testigos alguna inconformidad o incumplimiento, en caso de que el arrendador busque el seguimiento del contrato por parte del inquilino.

Herrera Robles enfatizó que la voluntad de ambas partes es la que establece el periodo durante el cual se rentará el inmueble, y por eso es vital que se tenga un documento donde quede expresado si se cumplió o incumplió con los pagos, para la recuperación de las rentas y el desalojo de la vivienda.

Expuso que una de las prácticas que resultan incorrectas es la firma de pagarés para garantizar el pago, y en todo caso, se debe recurrir a la figura del aval o fiador para garantizar el pago por parte del inquilino.

Expuso que el desalojo de un inquilino que no cubre la renta debe llevarse a demanda ante un Juzgado Civil, con el propósito de que se analice el juicio para el reclamo de los adeudos de renta y el desalojo del inquilino que no efectúa sus obligaciones.

De igual manera, recomendó siempre apoyarse de un profesional del derecho para resolver este tipo de problemáticas con asesoría idónea y llevar el asunto por la vía judicial.