Jorge Ricardo Agencia Reforma

CALAKMUL, Campeche.- Ni las protestas ni los retrasos en los proyectos que no están terminados ni el tiempo que se acorta. Nada detiene al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer inauguró dos obras inconclusas más, anunció más inauguraciones del Tren Maya, que ya inauguró dos veces parcialmente, y aseguró que en mayo, quizás en junio, que ahora sí en ocho meses, que antes de que se vaya, lo dejará funcionando, dijo, al cien.

El tiempo apremia. Su Gobierno se termina en ocho meses, y llegaba en helicóptero al ejido de Conhuas a inaugurar la segunda Gasolinera del Bienestar, la primera en el sureste, un proyecto productivo de una cooperativa ejidal, sin gasolina todavía, sin precios, con las bombas apagadas, y baños y oficinas en obra negra. La mampara decía muy claro: «Inauguración».

Antes de que se asomara ante los pobladores, el Secretario de Gobierno de Campeche, Armando Toledo, soltaba su propio cálculo: «Hoy se inaugura la gasolinera, yo creo que ya debe estar lista para inaugurarse en estos días», dijo. «Dentro de un mes», agregó más adelante.

¿Y el Tren Maya para cuándo?, le preguntaban al funcionario campechano. A lo largo de la carretera de Escárcega a Chetumal, el tramo de vías que el Presidente había prometido inaugurar el 29 de febrero, los durmientes aún están apilados, sin rieles, la selva devastada, sin puentes terminados.

«Se están terminando las terracerías, que es lo más fuerte, ya viene la colocación. Yo creemos que para mayo o junio debe estar terminado», respondía Toledo.

Bajo la carpa blanca, los pobladores se agitaban nerviosos. Hasta adelante, había quedado doña Hermelinda Jiménez Julián, con su petición de un hospital en una carta humedecida por el sudor de sus manos.

«No hay medicamentos, si llevas a alguien herido, como mi esposo que se accidentó, para que le costuraran y no lo pudieron hacer. Tuvimos que salir para Escárcega, no hay ambulancia y, por el tiempo que tardó, le cortaron su dedo», contaba la señora.

«Entonces sí es urgente un hospital en Constitución, lo recalco otra vez, porque nos queda muy lejos Mamantel y Xpujil. Hace dos años ni médico había aquí, pero ahora sí hay porque en con el Covid hubo muchos muertos y mandaron una doctora. ¿Pero de qué sirve si no hay medicinas?», agregaba, secándose las manos en su vestido blanco.

«¿El secretario de…?», preguntaba detrás de las vallas López Obrador a los reporteros, para saber quién había revelado que el Tren Maya no estará completo tampoco en febrero.

En noviembre pasado, antes de las dos inauguraciones anteriores, había asegurado que el 29 de febrero estarían completos los mil 554 kilómetros, con el tramo de Cancún a Escárcega.

«No, no, no. Va por partes», aclara ahora. «El 29 vamos a inaugurar de Cancún a Playa del Carmen, la Riviera, y seguimos trabajando. El 100 por ciento, yo creo que en dos meses más, tres meses», fechaba, y la brisa le sacudía el cabello blanco.

Por la veda electoral, que inicia en marzo, decía, ya no podría hacer inauguraciones. Que cuando pase la elección del 2 de junio ya podrá inaugurar todo. «Y están invitados».

De todos modos hubo discursos. Se anunció la inauguración de la gasolinera, la segunda después de la de Guelatao, Oaxaca, estrenada en 2022, aunque los pobladores han pedido una pipa para llevar la gasolina. Se habló como si ya estuviera despachando. Se develó una placa.

La Gobernadora Layda Sansores se emocionó: «Me da mucho gusto que hoy esté con nosotros el mejor Presidente que ha tenido México, alabó. «Estamos en una nueva era, en otros comienzos. Nunca se acabará, este Tren Maya, será infinito su recorrido».

Junto al acueducto de Xpujil, a hora y media de Conhuas, que el Presidente iba a inaugurar por la tarde, afuera de un tanque de distribución, un ex operador de maquinaria pesada del Tren Maya iba decir por qué nunca se acaba.

«En las obras del Tren Maya ahorita, aquí, aquí, desde lo que es Playa del Carmen hasta Escárcega, están pal’perro, diciendo las palabras como son. No hay avance, por lo mismo, el Frente 3 es el que está poniéndole trabas a los demás, por causa del Mayor Abel Moreno que anda despidiendo gente injustificadamente, como a mí», contaba Isauro Gallegos, de 53 años y barba blanca, con una muleta por un accidente en las obras del Tren, donde lo despidieron, asegura, sin indemnización.

«¡Queremos agua!», gritaba un grupo de personas. Con carteles, lonas y una bocina llegaron a denunciar que el acueducto del estreno sigue, igual que el Tren, que la gasolinera, inconcluso.

«Prometieron un acueducto con agua, no un simulacro», «AMLO que no te vean la cara», «Nos quieren dar atole con el dedo», decían las cartulinas.

«Nos cooperamos para una pipa de agua, de a 800, nos juntamos los vecinos y nos cooperamos, y también la que compramos de garrafón todos los días. Ahorita ya le subieron, un garrafón está a 20 pesos y los daban a 13. Van a inaugurar algo, van a entregar algo que ni siquiera está terminado», reclamaba María Elena Ceballos.

El grupo inconforme no intentó detener a López Obrador cuando entró en camioneta, pero una vez adentro los militares cerraron el portón. Después lo abrieron de nuevo.

Más discursos dando por terminado lo inconcluso, otra placa, otras promesas de que ya pronto estarán ahora sí terminadas las obras.

«Sí, sí, ahorita vamos hablar de eso», decía el Presidente, porque los gritos desde afuera lo distraían. El militar residente de obra había culpado al municipio del mal estado de los ramales de distribución que han retrasado el abasto de agua hasta las viviendas.

«Yo creo que, para mayo, junio, ya inauguramos todo el circuito, los mil 500 kilómetros del Tren Maya», insistía López Obrador.

«Antes de que yo termine, me faltan ocho meses, nos vamos a volver a encontrar y ya van a tener agua en sus casas. ¡Me canso, ganso!», insiste y su público lo ovaciona.