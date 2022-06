Karla Aguilera Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Twitch es una de las plataformas de streaming más utilizadas en el mundo. Conoce de qué se trata.

La plataforma fue lanzada en 2011 y desde los últimos años forma parte de la empresa Amazon. Hoy en día es conocida mundialmente y utilizada principalmente por los jugadores de videojuegos, quienes se dedican a hacer transmisiones en vivo de sus juegos, explicó Jafet Rodríguez Muñoz, experto en tecnología de la Universidad Panamericana.

«Está pensado para tener sesiones en tiempo real, a diferencia de Discord, que se puede dejar pregrabado, entonces sus competencias directas son YouTube, Facebook Live e Instagram Live, y toda plataforma que emita en tiempo real», dijo.

Una de las ventajas de Twitch es que todo el contenido que se suba puede monetizarse, similar a YouTube; sin embargo, no todos los videos se quedan guardados, pues el dueño del canal elige si dejar la transmisión un periodo o sólo un fragmento.

Además, al ser fácil de usar, existe contenido de todo tipo, no sólo para los jugadores de videojuegos, sino también para quienes cocinan, dibujan o hacen cualquier otra actividad dentro de lo permitido.

«Hay contenido de todo tipo y sabores, y han trabajado fuertemente en correr gente que tenía streaming no muy deseado y por eso la gente huyó a OnlyFans, donde te puedes encontrar de todo. También se puede entrar de manera anónima a Twitch», explicó el experto.

Sin embargo, al haber contenido muy variado y al ser usado para entretenimiento, no se recomienda su uso para menores de edad, como en la mayoría de las plataformas, o que éste sea vigilado.

Rodríguez Muñoz señaló que el uso de Twitch irá creciendo en el mercado de streaming y continuar posicionándose en una de las plataformas más utilizadas.

