Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Cámara de Diputados castigó al INE con 11 mil mdp menos en su presupuesto, y a los partidos políticos no les tocaron ni un peso.

El Congreso aprobó la madrugada de ayer el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, y dejó intactas las prerrogativas de sus partidos por más de 10 mil millones.

El gasto público para 2027 quedó en 10.6 billones de pesos y, por primera vez, los diputados federales recortaron a un solo órgano autónomo: el INE.

En medio de los señalamientos de corrupción sobre la ex presidenta consejera, Guadalupe Taddei, en el otorgamiento de contratos, los diputados de la 4T aprovecharon el momento para quitar fondos públicos al organismo.

La propuesta de presupuesto 2027 se había presentado al Congreso con una solicitud de 42 mil 274.5 millones de pesos para el INE, y tras el recorte quedó en 36 mil 274.5 millones de pesos. Pero una tercera parte de ese monto será para los partidos que llevaron a esos diputados al Congreso.

El tijeretazo se registró luego de que Taddei solicitó licencia al cargo y ningún otro consejero electoral acudió a la Cámara de Diputados a defender su petición presupuestal.

En otros años se habían aplicado recortes al Poder Judicial, a la CNDH, a la FGR o al INEGI, pero esta vez sólo tocó al INE.

Un total de 3 mil millones de pesos rasurados al INE fue reasignado al programa La Escuela es Nuestra, mil millones para la Secretaría de Medio Ambiente, y 618 millones para los Cendis operados por el PT, que también salió ganón en la rasurada de presupuesto electoral.

Otros 700 millones de pesos se asignaron a la Agencia Federal de Aviación Civil, y 300 millones de pesos para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas, entre otras ampliaciones.

Al filo de las 4:30 horas de la mañana de ayer, los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación en lo general y en lo particular con 352 votos a favor y 130 en contra.

Ahora, el INE deberá hacer ajustes a su gasto operativo ordinario y a las partidas contempladas para la organización del proceso electoral 2027 en el que se renovará la Cámara de Diputados.

En cambio, las prerrogativas de los 8 partidos no fueron tocadas por lo que mantendrán la asignación de 10 mil 842.6 millones de pesos para el 2027. Dicho monto incluye el gasto ordinario y asignaciones de financiamiento para las campañas.

El más beneficiado es Morena, partido que recibirá en 2027 la cantidad de 3 mil 604 millones de pesos, de los cuales 805 serán para financiar sus campañas.

Alertan de retraso en nombramientos

La crisis en el INE por la red de corrupción, que operó la ex presidenta Guadalupe Taddei, golpea la organización de la elección del 2027, pues la contratación de servicios registra retrasos y se advierten riesgos altos.

Por ejemplo, de los 72 contratos previstos por la Dirección de Organización, 45 tienen retraso «alarmante» y de la Dirección de Capacitación, de las 47 vacantes, sólo 10 están cubiertas.

«Y hay una circunstancia delicada: la documentación que suministran las empresas que han sido objeto de señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación», reclamó ayer el consejero Martín Faz, durante la sesión de la comisión de Organización y Capacitación.