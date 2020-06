La Unión Ganadera Regional Aguascalientes destacó que junto con la Sedrae se trabaja intensamente en el desazolve de cientos de bordos de agua en municipios como Calvillo, Jesús María y San José de Gracia, acompañado de la elaboración o mejoramiento de caminos denominados saca-cosechas.

El presidente de la UGRA, Juan Pablo Franco Díaz, comentó que esta unión cuenta con 6 máquinas para desazolvar bordos de agua, las cuales están en comodato y son trabajados directamente por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, cuya labor se realiza una vez al año para dejarlos preparados para la captación del vital líquido precipitado en lluvia.

Precisó que esta labor se realiza de manera coordinada entre ambas instancias, aunque la Sedrae cuenta con otra maquinaria para poder abarcar a un mayor número de espacios captadores de agua distribuidos por todo el estado de Aguascalientes.

“Los trabajos continúan por todos esos lugares donde todavía no ha corrido el agua por el campo hasta los bordos, cuya actividad implica la programación de miles y miles de horas hombre, aparte las máquinas resultan insuficientes ante la enorme cantidad de estos espacios captadores de agua”, apuntó.

El sector ganadero confía en que este año será muy bueno en materia pluvial, cuando inician las lluvias cambia el ánimo para los productores e incluso ha habido precipitaciones muy fuertes que ya llenaron bordos, aunque no fue una tormenta generalizada, sino por algunos espacios de tierra.

Comentó que el año 2019 fue malo para el maíz, pero muy bueno en avenas gracias a las lluvias de los últimos meses, lo que permitió que crecieran pasturas. Y para este 2020 se confía en que habrá un buen temporal que permita crecer las pasturas y que sean baratas para el sector, ya que todo ha subido en cuanto a insumos pero no lo ha hecho el precio de la leche.

“Una vez que empieza a llover es tiempo de soltar al ganado de carne a los potreros y no dejarlos más en los corrales”, apuntó finalmente.