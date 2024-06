La posibilidad de prohibir las corridas de toros por la vía jurídica es inviable, declaró Miguel Ángel Breceda Solís, presidente estatal de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Según el dirigente empresarial, esta práctica continuará en Aguascalientes como parte de una tradición histórica, amparada legalmente.

«La idea de eliminar las corridas de toros no prosperará, ya que estamos hablando de una tradición de más de 400 años en México y más de 800 años en España; no van a interferir con ello», afirmó Breceda Solís. Añadió que la celebración de esta actividad involucra una decisión libre, especialmente en Aguascalientes, donde tiene un arraigo significativo.

El presidente de Canaco subrayó que ya se han visto avances en términos legales que permiten la celebración de corridas de toros, y que Aguascalientes no será una excepción. Argumentó que las propuestas legislativas que no causan daño a la sociedad ni representan un acto proactivo tienden a ser declaradas inválidas.

Breceda Solís también destacó que asistir a estos eventos es una elección personal que no infringe los derechos de otros, por lo que no debería haber obstáculos para quienes deseen participar en estos festejos. En este contexto, el empresario enfatizó la importancia de evitar a toda costa legislaciones prohibicionistas que, en su opinión, están destinadas a fracasar.

Además, señaló que, en general, las leyes que imponen prohibiciones tienden a no aplicarse, dando lugar a que la gente opte por ignorar normativas que limitan algún derecho sobre su propia voluntidad.