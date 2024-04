En una empresa de paquetería ubicada en la carretera federal No. 45 Sur, a la altura de la empresa Nissan 1, fue asegurado un paquete que contenía 100 gramos de marihuana, misma que fue asegurada por policías estatales.

Fue aproximadamente a las 17:50 horas del viernes, que empleados de la empresa de paquetería con razón social “Paquete Express” se comunicaron al número de emergencias 911 para reportar que, al momento de estar clasificando la mercancía, detectaron una caja de cartón cuyo contenido no coincidía con las características manifestadas en el flete.

A fin de verificar el contenido, acudieron a la empresa ubicada en la carretera federal No. 45 Sur, frente a la planta Nissan 1, los agentes del Grupo K9 de la Policía Estatal y con el apoyo de un binomio canino especializado en la detección de drogas, explosivos y armas de fuego, se procedió a revisar el paquete.

Fue así como se descubrió que dentro de una caja de cartón había unas bolsas que contenían marihuana y que dieron un peso de 100 gramos, mismas que fueron aseguradas y trasladadas a la Unidad de Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, a fin de que agentes del Grupo Antinarcóticos de la PDI realicen las investigaciones correspondientes.

La droga quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación correspondiente.