Mientras el 50% de los comerciantes de los distintos giros tratan de volver a la normalidad, se estima que alrededor de un 30% pudieran no volver a subir cortinas; “estamos viendo cómo reacciona el mercado; ni siquiera las papelerías tendrían una buena temporada, considerando que es probable que el ciclo escolar inicie en línea”.

Así lo expresó el presidente local de la Canaco, Humberto Martínez Guerra, quien refirió que en general las ventas están al 20% apenas, en algunos giros serán del 30% deseable, “pero va mejorando lentamente”.

Consideró que el regreso a clases será un golpe más a la economía de las familias, y si bien es probable que el gasto para útiles escolares sea menor, tendrá que ejercerse la inversión aunque sea mínima, y en el caso de las papelerías, tampoco tendrán las ventas esperadas para lo que tradicionalmente es una de sus mejores temporadas.

La situación es que el despido de trabajadores continúa y esto lesiona a los ingresos económicos en las familias, inclusive escuelas públicas y privadas enfrentan el recorte o suspensión de personal; “todo lo que ahora vemos es un proceso, y apenas vamos a darnos cuenta de la gravedad de la situación”.

Martínez Guerra comentó que en el sector comercio se tiene claro que será difícil volver a la normalidad, pues en todo el mundo, y Aguascalientes no ha escapado de esa situación, y de acuerdo a la estimación que se ha hecho en lo local, “calculamos que un 30% de negocitos ya se perdieron”, esto es de alrededor de 15 mil entre formales e informales y esto implica alrededor de 8 mil empleos.

El presidente de la Canaco resaltó que la crisis económica apenas comienza, no se ha tocado fondo, y las ventas podrían caer todavía más, pues los ingresos de dinero a las bolsas familiares en general no se han recuperado, y es una situación que afecta tanto al comercio formal como al informal.

¡Participa con tu opinión!