CIUDAD DEL VATICANO (AP) -El pontífice informó que la lesión fue detectada en una etapa temprana; su recuperación podría tomar una semana.

El papa León XIV anunció que se someterá a una cirugía en los próximos días para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones, luego de que fuera detectado durante un chequeo médico reciente. Se trata del primer episodio de salud de relevancia desde el inicio de su pontificado, hace 17 meses.

El pontífice, de 71 años, explicó que el nódulo fue identificado en una etapa temprana y que se encuentra localizado. Tras la valoración médica, los especialistas recomendaron retirarlo mediante una intervención quirúrgica. De acuerdo con información del Vaticano, el tiempo estimado de recuperación sería de aproximadamente una semana.

El anuncio fue realizado durante la bendición del mediodía del domingo, cuando el líder de la Iglesia católica agradeció a los fieles por las muestras de cercanía y pidió que lo acompañaran con sus oraciones.

Aunque el Vaticano no precisó la fecha exacta de la operación, señaló que se llevaría a cabo durante los primeros días de esta semana. La intervención podría impedir que León XIV participe en la misa de clausura, prevista para el miércoles, de una conferencia dedicada al ministerio familiar.

Un nódulo pulmonar es una pequeña zona anormal que mide menos de tres centímetros y que puede detectarse mediante estudios de imagen, como una tomografía computarizada. Estas lesiones son relativamente frecuentes y no necesariamente representan cáncer, pues muchas son benignas.

El doctor Stephen Liu, especialista en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de Georgetown, explicó que las imágenes médicas no siempre permiten distinguir entre nódulos benignos y cancerosos. En determinados casos, la extirpación quirúrgica permite establecer un diagnóstico definitivo.

El especialista señaló que, si la lesión resulta cancerosa, detectarla y retirarla en una etapa temprana podría favorecer un pronóstico excelente, e incluso hacer que la cirugía sea suficiente como tratamiento.

Hasta el momento, no se ha informado que el papa presente otros problemas de salud. El pontífice mantiene una vida físicamente activa, con actividades como jugar tenis y nadar.

León XIV también tiene previsto realizar una gira por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. Por ahora, no se ha confirmado si la operación y el periodo de recuperación modificarán su agenda de viajes, aunque el propio pontífice manifestó que mantiene previsto realizar la visita.