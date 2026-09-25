Lorena Corpus Agencia Reforma

Paola Rojas reveló que la polémica generada años atrás por el video íntimo de su ex pareja, Luis Roberto Alves “Zague”, tuvo una afectación “brutal” en su vida personal, familiar e incluso en su salud, por lo que pidió no volver a utilizar el episodio como motivo de bromas.

La periodista reaccionó luego de que Aleks Syntek hiciera referencia al caso durante una transmisión en vivo. Tras la inconformidad expresada por Rojas, el cantante se comunicó con ella para ofrecerle una disculpa, que fue aceptada por la conductora.

Rojas explicó que Syntek reconoció su equivocación y se comprometió a no volver a hablar del asunto. La periodista aseguró creer en las segundas oportunidades y destacó el valor del perdón y la reconciliación.

Sin embargo, estableció como límite que el episodio no vuelva a ser mencionado, ni siquiera con intención de defenderla. Señaló que, aunque reconoce su condición de figura pública, debe prevalecer el respeto hacia ella y su familia.

Finalmente, pidió mayor empatía a quienes utilizan el caso en memes, parodias, espectáculos o bromas, al señalar que aquello que algunas personas consideran divertido representó para su familia una experiencia profundamente dolorosa.