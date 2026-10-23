¡Panteras se desquitan ante Lobos!

Las Panteras de Aguascalientes se tomaron la revancha al ganar el primer partido en Puebla, como parte de la semifinal de zona ante Lobos. La escuadra felina rugió en territorio poblano y con esto puso la serie 2-1 a su favor, por lo que está a solo un triunfo de regresar a la final de zona, tal y como lo hizo el año pasado.

Después de un empate 1-1 en Aguascalientes, las Panteras tenían que ganar sí o sí uno de los duelos en Puebla, o incluso ambos, para seguir vivas en la competencia. A pesar de que estaban en cancha rival, las Panteras respondieron bastante bien y tomaron ventaja desde los primeros minutos.

Por momentos, los Lobos se crecían en su casa y volvían a meterse en el partido, pero una sólida defensa y un buen ataque hicieron que Panteras mantuviera el control del encuentro prácticamente en todo momento. El marcador final fue de 88-80, siendo otra vez Shaun Willett el MVP del partido, al anotar 21 puntos y conseguir 5 rebotes.

Con este triunfo, Panteras lidera la serie 2-1 y esta noche tratará de sellar su pase a la gran final de zona en el juego 4, que comenzará a las 8:00 p. m., también en Puebla. Si los Lobos ganan, todo se definirá el lunes, pero en Aguascalientes.