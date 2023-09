Panteras pierde el primero

Este domingo se disputó en el Golfo de México el primer encuentro de la serie entre los Halcones Rojos de Veracruz y las Panteras de Aguascalientes, un partido que terminó con un marcador de 84-76 a favor de los jarochos.

El primer cuarto estuvo bastante reñido y la diferencia era mínima, pero en el segundo período, los veracruzanos fueron más constantes a la hora de atacar, y por momentos, el equipo felino se mostró muy errático. El conjunto veracruzano se fue al descanso con una ventaja de cinco puntos.

En el tercer período, el equipo de las Panteras no pudo responder, y los Halcones Rojos ampliaron aún más su ventaja, alejándose por más de 10 puntos. Esta gran respuesta por parte de los locales hizo que la afición se encendiera y apoyara aún más a su equipo.

En el cuarto período, el equipo veracruzano pudo controlar el partido de manera efectiva y mantuvo su ventaja hasta el final, mientras que las Panteras cayeron en la desesperación. Los cambios no ayudaron mucho, lo que ocasionó la derrota en el primer duelo de la serie.

El marcador final fue de 84-76 a favor de los Halcones Rojos, lo que pone en predicamento al equipo de Aguascalientes, ya que nuevamente están con una marca negativa de 5-6. Este lunes, las Panteras están obligadas a ganar si no quieren alejarse aún más de la zona de clasificación.

El máximo anotador del partido fue Tavario Miller del equipo veracruzano con 26 puntos, mientras que, del lado felino, lo más destacado fue la actuación de Tyquan Rolon, que sumó 23 puntos y 9 rebotes.