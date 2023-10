Panteras no pudo ante Halcones

Una vez más, las Panteras de Aguascalientes no pudieron rescatar una victoria fuera de casa y esta vez perdieron sus dos partidos ante Halcones de Xalapa; con este par de derrotas, el equipo felino bajó al séptimo lugar de la tabla y tendrá que ganar sus últimos duelos de la campaña regular para poder entrar a playoffs.

Este sábado por la noche, los Halcones y las Panteras volvieron a verse las caras en la ciudad de Xalapa, Veracruz. En el primer encuentro de la serie, el equipo del golfo ganó con una diferencia de tan sólo un punto, por lo que anoche, la escuadra de Aguascalientes buscó la revancha.

En el primer cuarto, el equipo de Xalapa fue bastante superior y tomó una ventaja de 7 puntos, misma que aumentó a 11 al finalizar el segundo periodo. Para el tercer cuarto, el equipo de Panteras seguía sin reaccionar y poco a poco veía cómo los locales se alejaban más en el marcador.

Al final, los felinos respondieron un poco, pero no lo suficiente como para remontar el marcador, dejando un resultado final de 84-74. El mejor jugador del partido fue Cameron Clarke de Halcones con 20 puntos y 7 rebotes, mientras que del lado felino, el más destacado fue Brian Conklin con 15 puntos y 7 rebotes.

Tras esta serie perdida en la capital de Veracruz, las Panteras bajaron del quinto al séptimo lugar de la tabla, por lo que su clasificación a los playoffs está en suspenso al estar bastante cerca del noveno lugar. No obstante, la escuadra aguascalentense tendrá la fortuna de cerrar con dos series en casa, por lo que tendrán la ventaja de jugar en su duela y con el apoyo de su gente.

La próxima serie para Panteras se jugará el viernes 27 y sábado 28 contra Mineros de Zacatecas, mientras que la última serie de la campaña regular será el viernes 3 y sábado 4 de noviembre ante Fuerza Regia, siendo dos rivales complicados, pero que seguramente sentirán el peso del Hermanos Carreón.