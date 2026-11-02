Panteras necesita hacerse fuerte en casa

Este lunes y martes las Panteras de Aguascalientes regresarán a la cancha de los Hermanos Carreón para intentar empatar la final de zona ante Soles de Mexicali, quienes ganaron los dos primeros encuentros celebrados en Baja California.

Este primer par de partidos se disputó el pasado jueves y viernes en la capital de Baja California. En el primer partido, las Panteras estuvieron arriba en el marcador durante varios minutos e incluso estuvieron cerca de dar la sorpresa, pero al final los Soles se hicieron fuertes en los últimos minutos y consiguieron la victoria.

Para el segundo partido, Panteras mostró más fallas y eso aprovechó el equipo de Soles, quienes ganaron por una amplia diferencia para poner la serie 2-0 a su favor, recordando que la serie es a ganar 4 de 7 partidos, por lo que todavía no está hecho el cometido.

Los juegos 3 y 4 se disputarán este lunes y martes en Aguascalientes, a partir de las 8:30 de la noche en la cancha de los Hermanos Carreón, señalando que para ambos partidos los boletos ya están agotados, por lo que se espera un ambiente intenso en la Cueva para intentar empatar esta eliminatoria.

Si Panteras logra la victoria desde este lunes, ya estará confirmado un quinto partido que también sería en Aguascalientes y se jugaría el jueves 5 de noviembre. Lo mejor para Panteras es ganar tanto hoy como mañana para emparejar la serie y poner en aprietos a los Soles, pues un tercer juego en Aguascalientes podría cambiar por completo la eliminatoria.

Una noticia negativa es que el extranjero de Panteras, Ahmed Hill, sufrió una lesión de gravedad que lo mantendrá fuera de las canchas durante varios meses, pero el equipo restante ya está listo para estas dos batallas en Aguascalientes.