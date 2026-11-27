Esta semana se jugará la Minicopa México de Basquetbol, un torneo de categoría Sub-14 que busca fomentar el deporte ráfaga en todo el país. Este certamen cuenta con la colaboración de la LNBP, el Cibacopa y la Liga ACB de España, por lo que se trata de un torneo de gran prestigio.

Este campeonato infantil se disputa en Irapuato, Guanajuato, y el representativo de Panteras de Aguascalientes participa en esta competencia con la esperanza de conseguir uno de los lugares de la LNBP para la fase final nacional.

El día de ayer, las Panteras de Aguascalientes comenzaron con el pie derecho su participación al derrotar a los anfitriones, los Freseros de Irapuato, con un marcador de 59-51, por lo que los jóvenes felinos, comandados por el entrenador Javier Colunga, ganaron confianza en este certamen nacional.

Este viernes 27, las Panteras tendrán un doble compromiso, comenzando a las 10:00 de la mañana con su duelo ante los Lobos de Puebla, para después cerrar la fase de grupos a las 6:00 de la tarde contra los Soles de Mexicali. En caso de que las Panteras avancen a las semifinales, estas se disputarán el sábado 28, mientras que la gran final y el partido por el tercer lugar se jugarán el domingo 29.

De los ocho equipos de la LNBP, solo tres pasarán a la fase final, en la que también participarán los equipos que resulten victoriosos del Cibacopa, por lo que Panteras tratará de alcanzar la mejor posición posible para dejar en alto el nombre de Aguascalientes en el baloncesto nacional.