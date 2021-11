La Academia de basquetbol Panteras Elite, que se ha venido mostrando como una de las de mayor nivel en Aguascalientes, participará en la Copa Venados Mazatlán del 17 al 21 de noviembre. Los equipos filiales del equipo profesional de basquetbol Panteras participarán en las Categorías 2008-2009 Varonil dirigidas por César Landín y Cesar Landín Junior y en la 2006-2007 por Rigoberto Cortés.

Cabe señalar que el torneo se considera de alto nivel al acudir representativos de estados como Chihuahua Sonora, Sinaloa, Baja California, entre otros. El rol de la 2008-2009 indica que el jueves 18 de noviembre Panteras Elite se enfrentará a Wolves de Baja California Norte a las 10:30 horas y el viernes 19 vs Vikingos de Chihuahua a las 11:45 horas, el sábado 20 a Leones de Coahuila a las 8:00 horas y a las 14:15 horas a Duke de Baja California. Entre los días 20 y 21 se disputarán los cuartos de final, semifinal y final.

En cuanto a el rol de la categoría 2006-2007 Panteras Elite tiene acción el jueves 18 de noviembre vs Duke de Baja California a las 13:00 horas, el viernes 19 vs Águilas de Chihuahua a las 13:00 horas, el sábado 20 frente a MSB de Sinaloa a las 9:15 horas y a las 15:30 horas a Zorros de Baja California, de igual manera los cuartos de final, semifinal y final se disputarán el 20 y 21.

Panteras buscará refrendar su calidad mostrada en diferentes campeonatos que los han llevado a ser referente representando a Aguascalientes. El roster de la categoría 2008-2009 es: Diego Landín, Santiago Díaz, Emiliano Torres, Carlos Fragoso, Rodrigo Muñoz, Saúl Ochoa, Luis Guizado, Santiago García, Omar de Jesús, Oscar Garcés, Luciano Bravo, Maximiliano Martínez y Armando Hernández.

Mientras que en la 2006-2007: Pablo Salazar, Víctor González, Leonardo Mariscal, Arturo Méndez, Matías Machain, César Carrillo, Isaac Martínez, Axel Jasso, Braulio Maldonado, Daniel Mora, Uriel Romero. Ambas quintetas tratarán de regresar a Aguascalientes con buenos dividendos que sigan manteniendo al equipo entre lo mejor del estado y del país dentro del baloncesto juvenil.