El arranque de la final de zona entre Soles de Mexicali y Panteras de Aguascalientes estuvo bastante explosivo, ya que, por momentos, el equipo felino dominó en cancha enemiga, pero al final el cuadro de Baja California consiguió una apretada victoria de 80-76.

Este primer partido se disputó en Mexicali debido a que los Soles fueron los mejores de la temporada regular. Por lo mismo, algunos esperaban ayer una victoria clara por parte de Mexicali, pero las Panteras demostraron en varios momentos que no se achican ante ningún rival y que, si mejoran en algunos aspectos, podrían darle la vuelta a la serie.

En el primer cuarto, las Panteras entraron explosivas y tomaron una ventaja de hasta ocho puntos, con lo que dieron un aviso a los locales. En el segundo periodo, los Soles mejoraron, pero, aun así, las Panteras se fueron al descanso con la ventaja. Para el tercer cuarto, las Panteras llegaron a estar seis puntos arriba, pero el gusto les duró poco, pues, con dos triples consecutivos, los locales empataron el marcador.

A partir de ese momento, Panteras tuvo que remar contracorriente durante casi todo el resto del partido y, a pesar de estar arriba por al menos dos puntos en algunos momentos del cuarto periodo, al final Soles siempre recuperaba la ventaja. Los instantes finales fueron para los locales, que tuvieron el respaldo de su afición y lograron una victoria cerrada de 80-76.

El segundo duelo de la serie se jugará este viernes a las 9:00 de la noche, tiempo del centro de México, cuando Panteras tratará de mejorar algunos aspectos para conseguir la victoria y regresar a Aguascalientes con un empate en la eliminatoria, algo que le vendría bastante bien.