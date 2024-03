Por J. Jesús López García

Hoy en día, se vive de un modo vertiginoso, agitado, siempre con prisa, lo que trae como consecuencia que pocos acontecimientos llamen nuestra atención o nos sorprendan; en ese vaivén de la realidad cotidiana no se tiene tiempo para el asombro. Baste traer a colación los cipreses sobrios, verticales, espigados y elegantes, siempre presentes en los panteones. En el pasado era moneda corriente referirse a éstos como “árboles panteoneros”; sin duda alguna, es muy socorrida su presencia pues estos tienen sus raíces de manera vertical, lo que permite que no deterioren las tumbas, a diferencia de otras especies que cuentan con unos rizomas que se desarrollan de modo horizontal, lo que trae como resultado que obstruyan el tiro de las tumbas, e incluso, el destrozo de los féretros. Además de lo anterior, que es una buena razón para plantar cipreses en los panteones, también tenemos la explicación de que la presencia de este tipo de árbol se asociaba con Plutón, dios del inframundo en la mitología romana, y por ello con el recinto de los difuntos.

Además de los cipreses, en los panteones existen otros elementos del paisaje que tienen un fundamento remoto, unos muy evidentes como las vallas y las paredes que acotan la superficie fúnebre, que al recorrerlas propician la meditación, como se puede percibir en el cementerio histórico de San Michele in Isola o “La isla de los muertos” en Venecia, Italia, en el cual es evidente el énfasis del paisaje, o también en el Panteón Municipal de Pabellón de Arteaga, municipio de Aguascalientes, que se dispone fuera de la traza urbana, hacia el norte, sobre la calle-carretera Insurgentes, en un amplio lote.

Se llega a través de una arboleda de fresnos y pirules frente al cementerio. En primera instancia, se perciben unas interminables bardas de ladrillo pintadas de blanco interrumpidas por el acceso vehicular enmarcado con un arco de medio punto de ladrillo, sobresaliendo la altura y el verdor de los cipreses. La entrada principal y peatonal, al fondo de la barda, está definida por una cubierta horizontal con bóvedas de ladrillo y viguetas metálicas sostenidas por trabes y columnas de concreto, y a un lado, los servicios; remata con el volumen de la capilla.

El panteón está definido por secciones, sin embargo, no se perciben como tales. Hacia la izquierda de la entrada principal, está un amplio corredor de concreto delimitado por las criptas y los múltiples sepulcros, ambos elementos con una variedad infinita de soluciones para el entierro de los difuntos. A la mitad de las criptas se encuentra una pila que abastece de agua a las casi inexistentes flores naturales, pues lo que actualmente se estila son los arreglos artificiales. Perpendicularmente al corredor referido, parten algunos caminos secundarios menos anchos y fabricados con materiales diversos, como piedra bola y tierra, y si bien aquí se puede transitar, en algunas partes se vuelve casi imposible por la cercanía entre las diferentes plataformas de las tumbas.

En el vértice donde se localiza el acceso vehicular, existe un camino de piedra braza, con el propósito de que accedan las carrozas para “acercar” el féretro a los sitios más alejados. Se percibe casi uniformidad en el conjunto de elementos horizontales, resaltando algunos sepulcros por su solución arquitectónica semejante a un templo virreinal, toda proporción guardada, por su propuesta de trabajo del tabique aparente de modo helicoidal en las columnas, un sepulcro “por encargo” -seguramente diseñado y construido por un profesional- o por el colorido y las diversas piezas que “adornan” el sepulcro, si bien humilde, lleno de mucho amor para sus difuntos.

La sensación que se tiene al ir transitando el lugar es de meditación, de profundo respeto para aquellos que lo ocupan. Los símbolos y significados son evidentes, pues en cada tumba hay un mensaje inherente, y la creencia en lo desconocido se representa de múltiples formas, lo que hace que el panteón sea un lugar que personifica a la comunidad pabellonense.

Varios datos y una agradable charla, fueron proporcionados por Lorenzo, el panteonero, y su amigo Antonio. Durante el recorrido, llamó mi atención un mensaje del “más allá”, pues quien lo emite, es el finado: Si algún día visitas mi tumba, no llores, imagina que estoy durmiendo y te visitaré con el alba, te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia, cantaré para ti en silencio. Nunca pienses que me he ido, porque entonces…entonces si habré muerto.