El análisis del Panteón de Los Ángeles esclarece la correspondencia entre memoria, arquitectura y gestión patrimonial en el entorno de Aguascalientes durante los siglos XIX y XX. La transformación de las prácticas funerarias desde los espacios religiosos novohispanos hasta los cementerios fuera de los atrios y lugares de culto religioso, representa un acto que se interpreta a partir de la óptica de higiene, además como evolución en el cambio cultural y urbano. La renovación sanitaria borbónica se llevó a cabo durante la coyuntura en que el rey Carlos III reglamentó el veto de los entierros en los ámbitos sagrados, acompañándose con las Leyes de Reforma que dispusieron que el Estado registraría los nacimientos y defunciones, construyéndose recintos para los entierros alejados de la trama urbana, trayendo como consecuencia una moderna interpretación de la muerte en consonancia con los tiempos que se vivían, la planeación urbana y la distinción social.

En esta atmósfera los panteones, inicialmente el de Los Ángeles y posteriormente el de La Cruz, se entronizaron como zonas fúnebres que respondían a los requerimientos demográficos y a los riesgos epidémicos como el tifo y la influenza española, representando un testimonio tangible del desarrollo histórico y político que determinaron la personalidad hidrocálida. En los muros, monumentos, mausoleos y capillas se evidencia la memoria colectiva ya que estas piezas acogen a los difuntos de diversa índole, ya fueran eminentes políticos o importantes personajes sociales, así como el más humilde de los ciudadanos, de tal forma que el Panteón de Los Ángeles se alza como un repositorio simbólico y urbano que exhibe las actividades culturales, económicas, políticas y sociales regionales.

En lo arquitectónico y artístico, el panteón se yergue como un lugar de suma importancia donde existe una pluralidad estilística y plástica en los componentes que engloban desde el neoclásico, neogótico, ecléctico, y Art Nouveau hasta el funcionalismo del siglo XX, posibilitando explicar el desarrollo de las tipologías arquitectónicas fúnebres en Aguascalientes. Obras de artistas locales y extranjeros enriquecieron el paisaje funerario con monumentos de gran calidad técnica y simbólica, donde sobresalen las realizaciones de Refugio Reyes y las esculturas llevadas a cabo por los hermanos Biagi, quienes introdujeron técnicas particulares en el cincelado del mármol. La exuberancia palpable y la multiplicidad plástica y tipológica tales como capillas, catafalcos, mausoleos y lápidas escultóricas fortalecen refuerzan su importancia acervo artístico.

Acerca de lo simbólico y lo social, el conjunto es un espacio de memoria colectiva, en el cual se encuentran los restos de celebridades de la historia regional, como exgobernadores y actores descollantes en la vida social, económica y política local, reflejando su condición de estatus familiar y su percepción cultural de la muerte manifiestas a través de la iconografía funeraria y religiosa.

En el ámbito patrimonial, el Panteón de Los Ángeles constituye un sitio de memoria y patrimonio histórico, cuya importancia radica en la confluencia de dimensiones históricas, arquitectónico-urbanas, y alegóricas. La diligencia patrimonial constituye un trabajo importante para conservar los bienes funerarios, donde la dimensión de su abundancia material y simbólica exige políticas permanentes que integren la investigación académica, la participación ciudadana y la planificación urbana; además de la preservación física de los monumentos, se precisa tener en cuenta la transmisión de significados culturales como componente de la memoria histórica de los habitantes.

La conservación y gestión apremian un enfoque multidisciplinario que considere tanto la protección de los componentes materiales, así como el aseguramiento de los significados culturales. Este reconocimiento lo sitúa como un referente clave para el estudio y valoración de la cultura funeraria, así como un recurso fundamental para la memoria histórica y la identidad urbana acalitana. Acciones como la puesta en escena que realiza la Dirección de Panteones del Municipio de Aguascalientes en el interior del panteón durante la conmemoración del día de muertos donde se busca difundir el patrimonio mortuorio y su cuidad, además de la historia oral que se ha generado a través del tiempo son de vital importancia que coadyuva a su conocimiento. En suma, el Panteón de Los Ángeles representa un patrimonio vivo que expresa la memoria común, diversidad arquitectónica y la diligencia cultural en Aguascalientes. Su estudio permite comprender cómo los espacios funerarios se convierten en escenarios privilegiados para analizar las transformaciones sociales y urbanas de los siglos XIX y XX. Su comprensión es indispensable para proteger la materialidad y asegurar la persistencia de los valores emblemáticos y culturales que lo convierten en un referente de la cultura funeraria mexicana y de la personalidad aguascalentense.