A partir de la fundación de la Villa de Aguascalientes, particularmente en las dos primeras centurias, no se tenían panteones que albergaran los restos de aquellos que pasaban a mejor vida, tal el caso de los difuntos de la terrible epidemia de Matlazáhuatl que asoló al lugar en 1576; Alejandro Topete del Valle (1908-1999) comenta que las primeras noticias que existen sobre un enterramiento se encuentran en la capilla que precedió a la Parroquia de la Asunción, siendo la tumba de uno de los fundadores de la Villa, Juan de Montoro (ca. 1528-1535-ca. 1580-1590).

Posteriormente los espacios de los templos de San Diego y de La Merced albergarían a los difuntos, y desde 1667 se sumaría el de San Marcos. La peste del Matlazáhuatl aparecería por segunda ocasión en 1737 a causa de las condiciones insalubres en las cuales se vivía, teniendo como consecuencia que los lugares que se tenían para depositar los cadáveres fueron insuficientes contabilizándose 1,012 fallecimientos, según datos de José Luis González López, requiriéndose determinar espacios limítrofes sur y oriente de la Parroquia donde surgiría el camposanto en los terrenos del atrio y de la Plaza Principal. En estas condiciones, Carlos III de España, nacido como Carlos Sebastián de Borbón y Farnesio, Rey de España, de Nápoles y de Sicilia (1716-1788), decretó en 1784 sobre el saneamiento de villas y ciudades; los gobernantes municipales y estatales reestructuraron la traza urbana con base en los recientes planteamientos teóricos de las enfermedades con el propósito de mejorar las condiciones profilácticas de los habitantes aquicalidenses, erigiendo áreas para los enterramientos de los occisos, como lo refiere Luis Arturo Sosa.

En este entorno se fundaría el panteón de La Salud en 1776, y para julio 31 de 1859, el gobierno federal expediría un decreto estableciendo una institución del registro civil para tener la validación legal de los nacimientos, así como de las defunciones, entre otras actividades. Para 1875 apareció el panteón de Los Ángeles y en 1903 el de La Cruz, no sin antes considerarse entre los requisitos del terreno que contara con las convenientes medidas de higiene para evitar perjudicar a los habitantes, tales como su ubicación alejada de la trama urbana y fuera capaz de absorber los fluidos en descomposición, impidiendo con ello la proliferación de los contagios.

Para llevar a cabo lo anterior se diseñó un reglamento que organizaba las tumbas clasificando lotes en clases: adultos y pequeños. A pesar de todos los esfuerzos de las autoridades, el panteón de Los Ángeles no fue suficiente, complementándose con el de La Cruz en un terreno situado en el barrio de Guadalupe. De modo aproximado sus medidas fueron 170 m de frente y 171 m de fondo, con un área de 24,240 m², donde se dispusieron 8,622 fosas; hoy el panteón tiene una superficie de 59,721 m². Fernando de Jesús Esparza refiere que el 12 de enero de 1916, se presentó un plano dibujado por Celso Nájera, quien fue administrador de los panteones de Los Ángeles y La Cruz y del predio destinado a la ampliación del panteón.

Localmente el enterrar a los difuntos muestra el desarrollo desde los modos novohispanos determinados por sepelios en lugares del culto religioso hasta las formas actuales de los decesos asociado a normas de higiene y de la organización urbana. Se afianzó desde la época decimonónica en el ámbito de la renovación de sanidad promovida por los Borbones para transitar hacia reglamentos liberales que vetaron funerales en los atrios de los templos, organizando el territorio para levantar cementerios lejos de la urbe. En este contexto, el Panteón de La Cruz, ofreció lotes a partir desde su origen -previo diseño del Ing. Tomás Medina Ugarte (1855-1921), quien era un eminente profesional topógrafo e hidrógrafo, además de político y literato, siendo gobernador del estado Carlos Sagredo-. El conjunto representa la memoria de los grandes acontecimientos familiares de la sociedad aguascalentense, además de políticos y grandes personajes regionales se encuentran gobernadores como Manuel Carpio Velázquez (1877-1929), Ing. Luis Ortega Douglas (1911-1980), y el Arq. Refugio Reyes Rivas (1862-1943), entre otros.

De gran plasticidad, el cementerio de La Cruz, resguarda múltiples sepulcros, tumbas, mausoleos y demás monumentos, levantados por la imaginación y pericia profesional de alarifes, artesanos, constructores y arquitectos de distintas latitudes provinciales, regionales, así como internacionales. Indudablemente el sitio evidencia a través de sus obras la experiencia mortuoria determinada por el enterramiento y el aumento poblacional, así como un resultado de las innumerables epidemias que impactaron a la ciudad acalitana. Los elementos fúnebres revelan complejas interpretaciones alegóricas del tránsito hacia el más allá por medio de diseños que integran materiales y técnicas constructivas de la región hidrocálida, incorporados a piezas religiosas y funerarias. Un panteón para un digno descanso.