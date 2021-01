Grupo Reforma Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El consumo cultural durante la pandemia no puede entenderse sin Zoom.

Esta herramienta, primordial también para las clases a distancia, las juntas laborales desde casa y los congresos virtuales, se catapultó al primer puesto en el Top 10 de las aplicaciones gratuitas más descargadas del 2020, según señaló la compañía Apple.

Y se convirtió en una de las principales ventanas para la cultura a distancia.

El segundo puesto de las apps más descargadas, según informó Apple, lo ocupó TikTok, la red social china de videos cortos, mientras que en tercer lugar quedó otra app de entretenimiento: Disney+.

Apple no dio a conocer el número de usuarios que descargaron Zoom durante el año, pero se sabe que en abril pasado, cuando el coronavirus provocó el cierre de oficinas, escuelas y oficinas, el programa de videoconferencias reportó 300 millones de participantes en reuniones diarias.

Antes de la emergencia sanitaria, esa cifra era de sólo 10 millones.

Las personas pueden usar el servicio de manera gratuita o pagar para obtener más beneficios, como evitar el límite de 40 minutos. Google Meet, competencia de esta plataforma, llegó al lugar 20 en el ranking.

Zoom también ganó la distinción iPad App of the Year, que otorga la empresa cofundada por Steve Jobs como parte de su lista App Store Best of 2020.

El top 10

Las 10 aplicaciones gratuitas más descargadas durante el año, según Apple.

1. Zoom

2. TikTok

3. Disney+

4. YouTube

5. Instagram

6. Facebook

7. Snapchat

8. Messenger

9. Gmail

10. Cash App