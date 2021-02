Los jóvenes emprendedores no se han visto amedrentados por la situación económica actual, derivada de la pandemia, antes bien, han echado a andar una serie de proyectos productivos, principalmente en el giro de la tecnología, que sorprenderían no sólo por el ingenio y creatividad, sino porque con ellos es viable hacer negocios, expresó el presidente de Desarrollo de Emprendedores, Pedro Gutiérrez Romo.

El panorama sin duda es un tanto complicado si se compara con la forma en que se venía trabajando todavía hasta a principios de 2020, las cosas han cambiado, pero la creación de microempresas no se ha detenido totalmente.

En los hechos también es real que ante los despidos necesarios en algunas empresas y el lento crecimiento en cuanto a las oportunidades de empleo, no sólo jóvenes sino población adulta ha buscado la forma de hacer negocio, al menos para el sostenimiento de la familia y en algunos casos, cuentan con proyectos con oportunidad de desarrollo.

Antes que pensar que con la pandemia se truncan proyectos, ha ocurrido lo contrario, pues al menos en Desarrollo de Emprendedores se han recibido varios proyectos con amplias posibilidades de ser impulsados y de crecimiento, no sólo para el autoempleo, sino también para ser generadores de otros espacios laborales.

Sin duda, en este tiempo difícil para algunas empresas que han tenido que recortar personal, quienes se han visto en esa situación tienen la alternativa de ser creativos para abrir algún negocio novedoso para que tenga más posibilidades de éxito.

Gutiérrez Romo aseveró que es la necesidad, la que ha orillado que sean presentados la mayor parte de los proyectos que han llegado a DESEM, los proyectos más sencillos han sido los de alimentos, pero hay otros interesantes y más innovadores que merecen la oportunidad para su desarrollo y tienen que ver más con distintos rubros de la innovación y la tecnología.