Durante el transcurso de mi adolescencia, decidí adentrarme a lecturas sobre temas de educación, política y debate para tratar de entender el mundo (encontrando, en el proceso, mi afición por el sector educativo). Al discutir estos textos con mi papá, quien me prestaba la mayoría de los libros que leía, siempre entraba en conflicto dado que, como buen adolescente en ese entonces, me enojaba cuando no me daba la razón en alguna reflexión o idea a la que trataba de llegar. En mis intentos por tratar de ganar dentro de la conversación, maquinaba circunstancias que estaban fuera de contexto o cifras para tratar de demostrar mi punto de vista, hasta que en una ocasión me dijo “es malo no saber, pero es peor inventar”. Con el paso de los años fui madurando y comprendiendo la importancia de esa frase, ya que, desafortunadamente, muchas personas hablan sobre diversos tópicos sin tener un conocimiento concreto o elemental sobre el mismo, pero aseverando sus puntos de vista con total seguridad. Hace un año, platicando con mi papá le pregunté que quién le enseñó dicha frase, diciéndome que fue su profesor Francisco Ramírez Martínez alias “Pancho Riatas”, que previo a cualquier examen les decía esta oración a sus alumnos para exhortarles a contestar solo lo que sabían y no inventaran una respuesta.

El pasado martes, el maestro Francisco Ramírez falleció, siendo un referente de Aguascalientes en el ámbito del servicio público, la academia y el litigio. El 30 de julio de este año, tuve la oportunidad de asistir a un homenaje que le hicieron en el auditorio Ignacio T. Chávez de la UAA, en el que se efectuó un recuento de su trayectoria por el servicio público, remarcando que fungió como presidente municipal de Aguascalientes, diputado local y secretario general del congreso; asimismo, también fue decano del centro de educación media y posteriormente decano del centro de ciencias sociales y humanidades; sin embargo, fue su labor como docente la que marcó a muchísimas generaciones de abogadas y abogados, quienes lo recuerdan por haber sido su profesor de derecho constitucional. Durante décadas, Pancho Ramírez se destacó por ser un ícono entre la comunidad jurídica aguascalentense, formando a las y los profesionistas del derecho que actualmente ocupan diversas posiciones en la administración pública, la impartición y procuración de justicia, así como quienes desempeñan sus funciones desde el ámbito privado.

Al salir del homenaje, me sorprendió la enorme cantidad de personas que mencionaron haber sido alumnos del maestro Ramírez Martínez, así como también haber compartido gratos momentos con él, ya sea en el ámbito académico o en el servicio público. Y al igual que la frase que comenté al inicio de este texto, el maestro Ramírez tenía otra que mi papá me decía que les mencionaba de manera frecuente a los estudiantes, que era “alabanza en boca propia es vituperio”. Actualmente, muchas personas anhelan el reconocimiento, haciendo explícitas sus acciones para promocionar su imagen pública y ganar simpatías; sin embargo, muy pocas personas logran que ese reconocimiento de manera genuina y sin presumir sus logros, uno de ellos fue sin lugar a duda “Pancho Riatas”.

Por ello, en esta ocasión decidí dedicar la columna de esta semana en homenaje al maestro Francisco Ramírez Martínez, siendo un modelo a seguir para quienes aspiramos a desempeñarnos en el servicio público, la academia y, sobre todo, a la docencia. Que su ejemplo y rigor siga permeando a las futuras generaciones que, a pesar de no haber sido sus alumnos, somos hijos de quienes en algún momento fueron sus estudiantes y sus lecciones (y frases) aún siguen vigentes en nuestro día a día. Se lumen profere.