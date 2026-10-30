La confirmación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la creación de Villa Juárez como el municipio número 12 de Aguascalientes generó un contraste de posturas entre el legislador local de la bancada del PAN, Heriberto Gallegos Serna, y la dirigencia estatal de Morena.

En primer término, el diputado Heriberto Gallegos Serna manifestó su beneplácito por el fallo de la SCJN que deja firme la creación de Villa Juárez. El legislador explicó que, aunque la demarcación territorial es una realidad jurídica, la resolución modificó los artículos transitorios para excluir al nuevo municipio de los comicios ordinarios del primer domingo de junio de 2027.

Asimismo, puntualizó que la definición de las fechas y el método para elegir al primer Ayuntamiento quedará en manos del Poder Legislativo local. Señaló que cualquier convocatoria deberá esperar a que concluya la veda electoral posterior al 27 de octubre de 2026, por lo que proyectó que un gobierno propio para Villa Juárez no entraría en funciones antes de 2028, en caso de celebrarse una elección extraordinaria, o bien hasta 2030. Incluso, la definición del método de elección podría recaer en la siguiente legislatura.

Por su parte, Morena Aguascalientes sostuvo, a través de un comunicado oficial, que la decisión del máximo tribunal representa una victoria para el pueblo de Asientos, al poner un alto a cualquier intento de emplear su territorio con fines político-electorales.

Morena celebró que Villa Juárez no participe en el proceso electoral 2026-2027 y enfatizó que una determinación de esta naturaleza no puede utilizarse para alterar las reglas de una contienda que ya está en marcha.

Finalmente, el partido exigió que las comunidades de Asientos no sean tratadas como moneda de cambio ni utilizadas para satisfacer las ambiciones o intereses de grupos políticos.