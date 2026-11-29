El Partido Acción Nacional (PAN) contempla competir sin alianzas por la gubernatura de Aguascalientes en 2027, mientras que su dirigencia nacional aprobó el método de designación de candidatos en las 17 entidades donde se renovará el Poder Ejecutivo estatal, informó Javier Luévano Núñez, presidente estatal del partido.

Explicó que los acuerdos se alcanzaron durante la sesión de la Comisión Permanente Nacional, celebrada en Monterrey, Nuevo León. Precisó que Aguascalientes y Querétaro podrían competir sin coalición, dependiendo de las condiciones políticas, los criterios de paridad de género y la rentabilidad electoral.

Para definir al coordinador estatal del proyecto político, quien posteriormente sería candidato a la gubernatura, se considerarán encuestas, registros de aspirantes, análisis de redes sociales, trabajo territorial y mesas políticas.

Respecto a la competencia interna entre el senador Juan Antonio Martín del Campo y el alcalde Leonardo Montañez Castro, aseguró que todavía no existe una decisión, descartó conflictos entre ambos y sostuvo que la dirigencia procurará preservar la unidad partidista.

Sobre la candidatura a la presidencia municipal de Aguascalientes, reconoció que existen diversos aspirantes, hombres y mujeres, cuyo posicionamiento será evaluado mediante encuestas y otros mecanismos. Aclaró que la candidatura no necesariamente deberá reservarse para una mujer, siempre que se cumplan las disposiciones de paridad.

Adelantó que el 10 de diciembre sesionará la Comisión Permanente Estatal para determinar las candidaturas municipales reservadas para mujeres y establecer acciones afirmativas para personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual y población indígena.

Finalmente, anunció que intensificará sus recorridos por municipios y distritos para evaluar los escenarios electorales y organizar el proceso interno.