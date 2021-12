El secretario general de la Sección Uno del SNTE, Ramón García Alvizo, hizo un llamado a los partidos políticos, en especial al PAN para que el actual proceso electoral para la gubernatura del Estado no se salga de control, ni se susciten mayores confrontaciones, porque eso no beneficia a la sociedad de Aguascalientes.

El magisterio esperará a que se definan los diferentes candidatos de los partidos políticos, y escuchará en su momento las propuestas para el desarrollo del Estado de Aguascalientes, en todos los ámbitos, y de modo especial en el educativo para que se pueda tomar una decisión de quien será respaldado.

Agregó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación es respetuoso de las instituciones, e independientemente del color partidista que llegue al Gobierno del Estado, la organización sindical buscará los acuerdos y el dialogo, mediante una postura de exigencia firme para que se respeten todos los asuntos que corresponden al magisterio de Aguascalientes.

Por ahora, la organización sindical se encuentra tranquila y haciendo todo lo que le corresponde en el ámbito educativo y a favor de todos sus agremiados. Esto significa que todos los demás temas pendientes como la selección de candidatos a gobernador deberán abordarse en sus ámbitos de competencia y que lo hagan en un ambiente de responsabilidad y compromiso colectivo, no particulares.

Ramón García Alvizo aseveró que el Partido Acción Nacional deberá definir su propio proceso interno en la selección de su candidato, donde hay intereses por parte de sus militantes y no militantes, pero lo que interesa a la sociedad son los acuerdos, estabilidad y no lucha de intereses entre aspirantes.

Se entiende que cada uno de los aspirantes panistas a la candidatura del Gobierno del Estado ha marcado su estrategia para conseguir su objetivo, sin duda son dos perfiles buenos y la sociedad está a la espera de que definan sus procesos internos, donde no se puede dejar de reconocer que los intereses particulares y económicos están involucrados en ambos equipos.

Puntualizó que estas grillas internas en el PAN o en los otros partidos no inquieta al magisterio que está centrado en trabajar y en defender los derechos de los trabajadores de la educación, donde el SNTE marcará una relación hasta que sea votado el siguiente gobernador de Aguascalientes.

