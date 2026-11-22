Nadia Alexia Rosales Sedeño

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 22-Nov-2026 .-A casi un mes de la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE, el Partido Acción Nacional (PAN) sigue presionando para que la Cámara de Diputados emita la convocatoria para elegir su reemplazo.

Pese a que presentó un recurso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para obligar a emitir la convocatoria, la dirigencia del blanquiazul consideró que no se debe esperar a su resolución porque existe una obligación constitucional.

En días pasados, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, Ricardo Monreal, dijo que entre su bancada se ha planteado esperar el fallo para avanzar.

«Prolongar una presidencia provisional no sustituye la obligación constitucional de realizar el nombramiento definitivo. La existencia de negociaciones entre las fuerzas políticas o de un procedimiento judicial no debe utilizarse como justificación para detener el cumplimiento de una responsabilidad constitucional», afirmó en un comunicado.

El PAN recordó que el coordinador de los diputados, Elías Lixa, propuso robustecer la convocatoria para garantizar la independencia del proceso, como ampliar de cuatro a ocho años el periodo que deberían cumplir separados de cargos partidistas los integrantes del Comité Técnico de Evaluación.

Asimismo, incorporar consultas a universidades y organizaciones de la sociedad civil, agregar mecanismos de vigilancia ciudadana, proteger la confidencialidad de los exámenes, transparentar las evaluaciones y la selección de finalistas.

Esto luego que en el último proceso, en el que fueron designados los consejeros Arturo Chávez, Blanca Cruz y Frida Gómez, hubo señalamientos por presunta filtración del examen, en el que Chávez, cercano a la Presidenta Claudia Sheinbaum, y Bernardo Valle, quien es parte del equipo jurídico de la Secretaría de Gobernación, obtuvieron calificaciones casi perfectas.

El PAN insistió en que dará seguimiento puntual al juicio que promovió ante la Sala Superior del TEPJF, mientras continúa abierta su disposición al diálogo legislativo, aunque condicionado a un procedimiento constitucional, transparente y libre de intereses partidistas.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, afirmó que podrían recurrir a usar su mayoría, que tienen junto con PVEM y PT, en caso de que no alcancen algún consenso con la Oposición, aunque sería un recurso criticado por el País.

No obstante, Acción Nacional insistió en que la renovación de la presidencia del árbitro electoral no debe responder sólo a los intereses de un grupo de diputados.

«El PAN exige que la renovación del INE se resuelva conforme a la Constitución y no a los tiempos o intereses políticos de las mayorías parlamentarias», expuso.

El blanquiazul recordó que está en juego el rumbo de la elección de 2027, en la que se disputarán más de 20 mil cargos de elección, la mayoría de ellos en municipios, 17 gobiernos estatales y la Cámara de Diputados.